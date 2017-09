Justin Bieber da una esperanza para las Directioners

La separación de la banda británica One direction comenzó a relucir cuando uno de sus cinco integrantes, Zayn Malik, decidió dejar la banda para seguir con su carrera como solista.

En una reciente entrevista le preguntaron a Bieber que pensaba sobre el reencuentro de la banda a lo que respondió: "Ya no les veo ni hablo con ellos tanto como antes, pero estoy seguro de que volverán a trabajar juntos en algún momento. De vez en cuando les envío mensajes a un par de ellos, y aunque sé que cada uno está ahora demasiado ocupado con sus propios proyectos, creo que One Direction volverá a existir", explica el intérprete en conversación con el diario The Sun.

Con sus palabras definitivamente las fanáticas de la banda que desean verlos juntos no pueden evotar encender una luz de esperanza sobre la vuelta de la banda.

Justin Bieber se mostró muy seguro sobre sus dichos y solo cabe esperar que el sueño de todas las "Directioners" se vuelva realidad.

Por otro lado, el astro del pop se ha mostrado mucho más cauteloso a la hora de predecir cuándo se materializará ese esperado reencuentro, limitándose a afirmar que sus seguidores tendrán que armarse de paciencia antes de que Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson se animen a resolver aquellos "asuntos pendientes" que tienen con ellos.

"No estoy diciendo que vaya a ocurrir pronto, pero es que han sido muy grandes y muy importantes. Tienen millones de fans que quieren verles juntos de nuevo y pienso que todavía tienen asuntos pendientes tanto con sus admiradores como con la propia banda", finalizó en la misma entrevista.

Por el momento, en la Argentina se espera la llegada de Harry Styles quien se presentará en mayo del año que viene en el Direct TV ARENA, con entradas totalmente agotadas a pesar de la gran cantidad de tiempo que falta para su recital.

Además, cada integrante sigue creciendo en sus carreras solistas. Así, que se deberá esperar para ver qué pasa con estos 5 jóvenes que solían cantar juntos y que por motivos personales decidieron poner fin a su banda.

Harry styles