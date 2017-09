Acerca del poder del perdón

A los 72 años, Mark A. Finley se mantiene activo, participando de disertaciones en las más diversas latitudes. Ex director y orador de 'Its is Written' (Escrito está), un ministerio independiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, visitó Rusia, donde, a causa de su campaña evangelística, el Parlamento ruso aprobó una ley para prohibir la predicación de grupos religiosos extranjeros, una negativa señal de la supuestamente ecuménica Iglesia Católica Ortodoxa.

Finley ha llegado a presentar más de 150 reuniones evangelísticas anuales, en 80 países, y ha escrito más de 70 libros.​

Finley se retiró como vicepresidente de la Conferencia General (CG) en 2010 pero no ha dejado de participar de actividades diversas, habiendo superado en 2013, además, un problema de salud pre-mielomático. Luego, regresó a la actividad intensa.

