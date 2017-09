Del fiscal, al secretario, pasando por Santana: El caso Maldonado toma un rumbo indeseado

"Hay que evaluar qué hizo el Gobierno para buscar a Maldonado, qué no se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal… Y si algo se hizo mal hay que evaluar con qué intención, porque no todo error te convierte en delincuente", aseguró el fiscal federal Federico Delgado, quien ayer pidió abrir una causa judicial para analizar si el gobierno nacional encubrió la desaparición de Santiago Maldonado.

El representante del Ministerio Público aseguró que la apertura de la causa es un trámite de rutina que todo fiscal debe realizar cuando recibe este tipo de casos. No obstante, aclaró que hay algunos elementos en la denuncia que ameritan el inicio de un expediente judicial.

"Lo primero es la temporalidad. Hay algunos hecho que están descriptas en la denuncia -presentada por el abogado Eduardo Barcesat- que hay que ver si se produjeron de esa manera. Para graficarlo de una manera, había que tomar una avenida para la derecha y se habría ido para la izquierda. Son todas cosas que tienen un color como para hacer algunas diligencias para saber si son verdad o mentira", desarrolló Delgado en declaraciones a radio Con Vos.

La parte de la presentación de Barcesat que pide que se busque a Maldonado fue girada al sur, donde el juez Guido Otranto está acargo de una causa que pretende determinar el paradero del artesano buscado desde el 1° de agosto.

Ayer, el magistrado se reunió con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien por primera vez admitió que la Gendarmería podría tener algún grado de responsabilidad en la desaparición del joven.

En tanto, Avruj atacó hoy al fiscal del caso Maldonado: "Es cínica y contradictoria", dijo sobre la postura de Delgado.

El funcionario dialogó con el canal 'Todo Noticias' y allí afirmó, en relación al testimonio de Matías Santana: "No me corresponde hablar de las declaraciones de los testigos. En la reunión pusimos de manifiesto la colaboración nuestra en el caso. De común acuerdo, no habíamos viajado por el secreto de sumario. El juez necesita profundizar la causa y que los testigos puedan dar el testimonio con toda la cobertura y garantía".

Las últimas claves

Luego de minimizar el caso, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Por eso, Avruj hizo el viaje exprés a Esquel para dialogar con el juez Otranto. Y de regreso, se encargó de fustigar a uno de los fiscales que más incomoda al Gobierno.

Sucede que por primera vez hay testigos con nombre y apellido que declaran haber visto a Maldonado en el predio. Por tanto, ya no hay vuelta atrás, ahora hay testimonios y se puede avanzar contra Gendarmería. Declararon bajo juramento cuatro miembros de la comunidad mapuche. Hasta ahora los testimonios con igual contundencia habían sido ofrecidos en anonimato, por temor a represalias. Finalmente, Matías Santana aceptó declarar bajo juramento: afirma haber visto a Maldonado en el predio con una campera que él le dio, dice haber visto con binoculares cuando los gendarmes lo golpean y se lo llevan.

Desde el Gobierno empezaron a modificar su parecer, aumentaron el valor de la recompensa, y cambiaron su posición pública.

Un supuesto informe de inteligencia terminó en el expediente donde nunca se menciona por nombre y apellido a Santiago Maldonado, sólo se indica que se llevaron a un caucásico con rastas y barbas, que sufre hipotermia y muere. Al escrito lo presentó Gustavo Vera.

Por otro lado, con los incidentes del viernes, donde hubo una minoría revoltosa, se sospecha que la primera piedra la tiró la propia policía o los mismos servicios de inteligencia.