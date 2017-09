Francella no se la dejó pasar a Flor Peña: "Me parece una exageración"

Consultada en Confrontados (canal 9) sobre la escena hot que protagonizan Guillermo Francella y Luisana Lopilatto en 'Los que aman, odian', Florencia Peña disparó: “A mí me generó resquemor. Paolita se la está dando a Pepe Argento. Luisana es una niña. Más allá de todas las cosas que le pasaron, cuando vos la tratás, es como una adolescente. Yo estaba en el cine el otro día y cuando vi la escena dije ‘¡ay, no! no muestren más'", en relación a cuando él encarnaba a Pepe Argento y ella a Paola, la hija de la familia en 'Casados sin hijos'.

“A mí me da un poco incesto. Los amo a los dos. Pero a mí me pasa, no sé si le pasa a todos. Es que está tan instalado Casados con hijos, fueron tantos años de repeticiones, que los ves en el cine y decís ‘¡ay!’. Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vayan a verla igual…", cerró.

Si hay algo que detestan los actores es que sean encasillados o eternizados en un papel determinado y, más aún, si luego hicieron importantes actuaciones al punto tal de lograr un Oscar, como el caso de Francella.

En este contexto, respondió, incómodo y algo enojado: "Yo creo que lo que dijo Florencia obviamente debe de haber sido una broma".

"A los tres segundos de empezada la película jamás te podés acordar de ese universo de Pepe y Paola; es imposible que a alguien se le cruce por la cabeza en ese momento. Cuando hay un programa que se instaló tanto, por supuesto que se mimetizan y creen que sigo siendo Pepe Argento, pero bueno, creo que di pruebas acabadas en muchos films posteriores", la cruzó.

En diálogo por Cadena 3, dio por terminada la polémica: "A partir de ahí yo filmé diez películas y de verdad que si bien es el día de hoy que me saludan como Pepe por la calle, también se puede desdoblar la gente y ver tantas cosas que yo he hecho en mi carrera. Soy actor, ella es actriz, nos dieron un rol que nos atrajo y nos pareció interesante transitar. Todo ese morbo que hay detrás, gente que dijo me arruina la infancia verlos, me parece que es una exageración".