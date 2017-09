"La maestra le pedía a los chicos que desinflen motos y bicicletas"

Tanto los padres como los alumnos y las maestras estallaron al confirmarse la reincorporación de una maestra que perturba a los menores y crea un clima de trabajo educativo muy complicado.

El reclamo se llevó a cabo en la puerta del Centro de Educación Complementaria (CEC) 802 de Villa Depietri: "Los nenes no quieren que venga esa señorita", comenzaron los padres.

En diálogo con el diario local 'La opinión semanario', denunciaron que "mandaba a los chicos a que desinflen las motos y las bicicletas. Les ponía sobrenombres a las otras maestras y los hacía repetir".

Según el gráfico, la docente no quiso dialogar ante la prensa, pero sí lo hicieron sus colegas: "Esto es un caos. No sólo fue reintegrada sino que la pusieron a cargo de los nenes más chiquitos, que son los más vulnerables. A mí desinflaron la moto y me rompieron el asiento, porque ella manipulaba psicológicamente a los chicos".

Si bien el pasado martes 5 de septiembre se acercó la inspectora de Secundaria a nivel local, Marta Alonso, en representación de la Jefa Distrital de Educación, Eleonora Taurizano, los padres insisten que eso no fue suficiente, aunque fue un paliativo: "Está todo un poco en el aire, pero tenemos la tranquilidad de que no va a estar a cargo, por el momento, hasta que se resuelva la situación".

"Estuvimos escuchando, dicen que van a solucionar el tema para que los chicos puedan seguir viniendo. Dicen que nos van a dar una solución. Nosotros pedimos que se vaya la docente que agrede a los nenes y que no renuncie nadie por culpa de ella", enfatizó una de las presentes, en relación a la renuncia de la directora del establecimiento.

Al respecto, Alonso aseguró que "están trabajando. Si hay necesidad de aplicar sanciones, se hará, aunque por ahí las cosas se agranden demasiado".

"El centro siempre ha sido un lugar de contención. Tienen un lugar donde estar. Cuentan con los docentes, un gabinete que es muy lindo, y de golpe no quieren venir porque hay una persona que les está haciendo la vida imposible e imponerle un camino que vos no querés darle", cerró una de las madres.