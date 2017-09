Intención de voto, los que esquivan a CFK y el 'efecto Maldonado', según la que la pegó en las PASO

El resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la mirada de los analistas, dejaba a Cambiemos en situación de ventaja pese a la derrota que le propinó Cristina Fernández. Es que esa ventaja, de sólo 20.000, dejaba a la exPresidente en una situación de fragilidad -coinciden los expertos- por la dificultad que se le presenta para expandir su caudal electoral. Lo contrario le ocurriría al oficialismo, que tendría una 'olla' más grande de dónde 'rascar'.

Esta hipótesis se corrobora, en principio, con los resultados de una encuesta que en las últimas horas dio a conocer la consultora Opina Argentina, que cuenta con la virtud de ser la que con más exactitud adelantó el resultado de las primarias. Se trata de un trabajo sobre 1.200 realizado en el Conurbano y el interior bonaerense, a pedido del Diario Popular, que lo publicó este jueves.

El sondeo muestra a Esteban Bullrich encabezando la intención de voto con el 38%, sobre Cristina Fernández, que se estira hasta el 35%. En relación a las PASO, el candidato oficialista suma cerca de 4 puntos porcentuales, mientras que la líder de Unidad Ciudadana sólo agrega alrededor de 1, lo que mostraría sus limitaciones para conseguir más acompañamiento.

En este punto, se podría apreciar que el engrosamiento del caudal de Bullrich es producto de una migración de votos desde 1País, el espacio que llevó al fórmula Sergio Massa-Margarita Stolbizer y que se quedó sin chances de disputar bancas en el Senado. Del 15% que consiguió en las PASO, ese tándem ahora sólo retendría 12 puntos. Florencio Randazzo, en tanto, sí estaría conservado el 5% que cosechó en las primarias, según esta muestra.

Cuando se trata de marcas, Cambiemos vuelve a brillar, ya que consigue un punto más que Bullrich (39%), mientras que Unidad Ciudadana se estanca en el 35% de la exPresidente. 1País pierde más (cae hasta el 10%), mientras que Cumplir, de Randazzo, no pierde y se mantiene en el 5%.

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, explicó algunos de los fenómenos que se dan en cuanto al comportamiento del voto de cara a los comicios de octubre.

"En lo que denominados el 'territorio de caza', el lugar donde puede pescar Cambiemos más votos es en el electorado de 1País, que se alejó del kirchnerismo en 2013, y que cuando se lo cruza por imagen, tiene una buena de la gobernadora María Eugenia Vidal. El principal depositario de esa buena imagen son votantes Sergio Massa", dijo en declaraciones al programa '23 en Punto', por el aire del canal Somos.

Según Nejamkis, "parte del voto de Massa ya comenzó a migrar hacia Cambiemos", y lo contrastó con el electorado de Randazzo, que -a priori- no se está yendo con Cristina Fernández, a pesar se lo considera el "lugar natural" para que la exPresidente coseche nuevas adhesiones. ¿Por qué no ocurre esta migración? "Es un voto que puede tener algún grado de enojo porque no se lo dejó competir en la primaria" dentro de un mismo frente, explica el consultor.

Nejamkis insiste y los números de su encuesta lo respaldan: "Parte del voto de Massa ya comenzó a migrar a Cambiemos; en el caso de Unidad Ciudadana, esta situación de flujo no se nota: no vemos todavía que el voto de Randazzo se diluya".

Cómo actuarán aquellos votantes de las fuerzas que no llegaron al piso exigido para competir en octubre fue otro de los temas abordados por el titular de Opina Argentina, quien señaló como la principal particularidad de este proceso electoral es que no sólo se vota favor o en contra del gobierno de Mauricio Macri, sino que además se sigue discutiendo en torno al gobierno de Cristina Fernández, quien compite directamente por una banca en el Senado.

"El problema de esta elección, específicamente en la provincia de Buenos Aires, es que hay 2 ejes: por un lado, se vota a favor o en contra del Gobierno, pero lo mismo respecto del gobierno anterior. Puede ser que vos no quieras al gobierno actual, pero tampoco al anterior y tenés que definir qué pesa más", dijo. "Lo que va a terminar definiendo la elección es cuál de esas cuestiones se termina imponiendo. En ese marco, no puedo afirmar que los votos de las fuerzas que no pasaron tengan ya definido por qué cuestiones se va a inclinar", subrayó.

Nejamkis fue consultado también por las fortalezas y debilidades de los candidatos. Sostuvo que el principal atributo de Cristina Fernández es la "fidelidad del voto", pero que si bien su "nucleo duro de votantes es muy alto" la contracara de eso es que "su techo es más bajo que el del resto" de los competidores. "Su imagen es muy controversial. Por lo general, el que se presenta como opositor no viene con esa carga de gobernar 12 años. Las posibilidades de crecer son más difíciles", dijo.

Por su parte, Cambiemos -apuntó el consultor- cuenta con los recursos que le proporciona el control del Estado. "Los recursos que te da ser gobierno para instalar agenda, para la fortaleza del mensaje, no lo tiene nadie en el mundo opositor. Se preguntan '¿dónde anduve mal, en La Matanza?', ahí bajas con subsidios, planes, políticas", dijo. También mencionó como beneficio para el oficialismo que todavía "esté presente la discusión sobre el anterior Gobierno". Como debilidad, marcó que Esteban Bullrich "no es el mejor candidato" para una fuerza que dio, por ejemplo, a María Eugenia Vidal.

Nejamkis también fue abordado por los presuntos efectos electorales del caso por la desaparición de Santiago Maldonado. Para el consultor, "no es uno de los clivajes que defina el voto de acá a octubre" y advirtió que lo que puede ocurrir es que "la sociedad se divida en cuanto a este tema". Sin embargo, dijo observar que "le está costando mucho al Gobierno enfrentar la discusión pública sobre el caso". "Mientras siga el caso en los medios y el gobierno no pueda mostrar su mejor perfil al respecto, puede ser que el votante termine definiendo su voto en función de eso, pero todavía eso no se ve" en las encuestas.