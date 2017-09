"No me arrepiento de este amor

aunque me cueste el corazon

amar es un milagro y yo te amé

como nunca jamas lo imaginé. (...").

Míriam Alejandra Bianchi, mejor conocida por todos como "Gilda" nació en Villa Paranacito, Buenos Aires, el 11/10 de 1961 y falleció, a los 36 años, el 7/09 de 1996.



Gilda fue una cantante y compositora argentina de cumbia que contó con un gran repertorio de canciones que batieron un gran record en ventas. Algunas de sus canciones más conocidas son encuentran "Ámame suavecito", "Corazón valiente", "Corazón herido", "Tu cárcel" y "No me arrepiento de este amor", una de las más reconocidas por ser interpretada por la actriz uruguaya, Natalia Oreiro.



La cantante perdió la vida en un accidente automovilístico, cuando se dirigía al norte de la provincia de Entre Ríos. Lo que ocurrió es que un camión embistió al autobús donde viajaba. También fallecieron su madre, su hija mayor, tres de sus músicos y el chofer del ómnibus.



La vida de Gilda fue llevada al cine, en el 2016, con la película “Gilda-No me arrepiento de este amor” protagonizada por la actriz y cantante uruguaya, nacionalizada argentina,Natalia Oreiro. El film fue dirigida por Lorena Muñoz y coescrita por Muñoz y Tamara Viñes. La cinta se basa en la vida de la popular cantante.



“La vida de Gilda fue de algún modo un melodrama. Creo que eso también tiene que ver con la muerte de su padre y el amor que sentía por él”. Fue como una especie de ejercicio e investigación para esta película. Empecé a atar cabos de la historia no conocida de ella, de su vida anterior. Tuvo una carrera muy vertiginosa y logró en muy poco tiempo una enorme popularidad. Cuando murió, estaba en la cima y a punto de dar un paso muy importante: irse a México para reemplazar quizás a Selena, que había muerto un año antes, en 1995”, afirmó la creadora del film.

“Lo que me atrapa y entusiasma de su historia es la idea de una mujer que estudia para maestra jardinera, se casa y tiene dos hijos y es ama de casa, hasta que un día decide ir en contra de todo para convertirse en cantante de cumbia. Toma la decisión de arriesgarse a todo por el todo

”, indicó la cineasta.Angela Torres fue la encargada de ponerse en la piel de Gilda cuando era adolescente y vivía con su padre, para luego continuar con la participación de Natalia Oreiro ya en su etapa adulta.

Se destaca la autenticidad,carisma y la reivindicación de los derechos femeninos de los que tanto hablaba en las letras de sus canciones.La cinta fue un éxito en taquilla. En la Argentina logró el séptimo mejor arranque histórico en un día para una película nacional con un total de 42.682 espectadores en más de 200 salas. Además,quedó posicionada como la película más vista, superando a otro de los grandes éxitos de ese año, El ciudadano ilustre.Los fans siempre recordarán a la cantante por sus grandes hits y el talento que lograba atraer a una gran multitud y que aùn lo sigue haciendo.

No me arrepiento de este amor