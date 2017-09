Cuáles son los gustos de los argentinos en los restaurantes

Los argentinos son muy abiertos en cuanto a las propuestas gastronómicas, y valoran lo clásico como una parrilla o una pizzería, y experiencias innovadoras como comida peruana o comer en casa del Chef.

Gracias a las reseñas y las recomendaciones que comparten sobre los restaurantes a los que concurren, es más fácil conocer cuáles son sus gustos y sus exigencias a la hora de probar distintas propuestas. Lo más importante para los argentinos es:

-La atención: Los comensales quieren que la carta y la cuenta lleguen en un tiempo prudencial, que el mozo esté atento pero no encima, que lleguen juntos los platos de todos los comensales y que no tarden mucho en retirar el servicio una vez que se terminó de comer, entre otras cosas.

-Relación precio/calidad: Se trata de un aspecto fundamental al momento de elegir el restaurante porque una cosa es pagar una comida cara pero sintiendo que valió la pena, pero otra es irse de un restaurante y sentirse estafado. Esto cancela toda posibilidad de una 2da visita.

-Porciones adecuadas: Los argentinos buscan porciones abundantes en cada restaurante que visitan. Esto sí garantiza una 2da visita.

-Gastronomía democrática: Propuestas como la que ofrece BA Food Week, que durante 2 semanas permite disfrutar en los mejores restaurantes de Buenos Aires un menú de 3 pasos a precios accesibles, acercan la alta cocina a todos los bolsillos. El público lo valora y aprovecha, y reserva con anticipación para asegurarse un lugar en ese restaurante que siempre quiso conocer.

Se acerca la 10° edición de este imperdible evento que se llevará a cabo del 4/9 al 24/9 en cerca de 40 de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Los restaurantes premium ofrecerán menús especiales de 3 pasos a precios accesibles tanto para el almuerzo por un valor de $250 como para la cena por $410 (no incluye bebidas, propina ni cubierto). Además, en el marco de este evento todos los comensales podrán realizar donaciones en un sobre que será entregado junto a la cuenta para la Fundación Banco de Alimentos.

Marina Ponzi, directora de BA Food Week, cuenta: "Buenos Aires se convirtió en los últimos años en una ciudad gastronómica por excelencia y Food Week ha marcado un interesante camino en ese sentido al ampliar las posibilidades de acceso a los mejores platos de la ciudad. Nos enorgullece ser parte de este movimiento que no para de crecer".

Sabrina Ruggiero, Brand Manager de Restorando, la plataforma de reservas online de BAFW, asegura que la demanda es altísima, y que el 80% de los comensales reservan con 3-7 días de anticipación. Por eso, recomienda asegurarse una mesa de forma gratuita mediante bafoodweek.com.

Desde el restaurante Captain Cook comentan: “BAFood Week es una gran oportunidad tanto para los comensales como para los restautantes. En el caso de estos últimos, como en nuestro caso por ejemplo que es comida atípica, nos permite llegar al conocimiento de más comensales y abrir el paladar a nuevas experiencias. Para ellos, poder ir a restaurantes con un precio establecido y menor que el habitual, es realmente una gran oportunidad para conocer nuevos espacios, nuevos platos y vivir 2 semanas de alta gastronomía con una oferta amplia y accesible".

ba-food-week.jpg

Por su parte, Martín Arrieta de Happening cuenta: “Participar de Buenos Aires Food Week es una excelente forma de acercar la propuesta del restaurante a la gente, quienes esperan con expectativa la llegada de cada edición, volviéndose ya un evento clave para la agenda gastronómica de Buenos Aires.”

En la 9° edición, 29.000 comensales participaron del evento y las reservas superaron en un 35% las del año anterior.

Restaurantes que participan en esta edición

Acacia Wine Bar & Restaurant - San Telmo

Aldo's Restoran Vinoteca - San Telmo

Artesano - Retiro

Bahia Madero - Puerto Madero

BICE RISTORANTE - Puerto Madero

Brasserie Petanque - San Telmo

Captain Cook - Martínez

Casa Cruz - Palermo

Club 31 Bar & Resto - Recoleta

DASHI Sushi & Wok - CABA

EL BURLADERO - Recoleta

El Quinto - Belgrano

Fabric nikkei - Palermo

Green Bamboo - Palermo

Happening Puerto Madero

Inmigrante - Palermo

Italpast La Reserva

l’adesso - Palermo

La Cabaña - Puerto Madero

La Causa Nikkei - Recoleta

La Panadería de Pablo - Olivos

Le Grill - Puerto Madero

Le Sud - Retiro

Mizuki - Puerto Madero

Olaya - Palermo

Paru Deli Inka Sushi - Palermo

Pichon - Nordelta

PUERTA DEL INCA - San Telmo

Puratierra - Belgrano

Sexto Brasserie - Palermo

Sipan The Palermitano - Palermo

Sipan Wymdham - Nordelta

Sorrento Madero

Sorrento Recova - Recoleta

Sottovoce - Puerto Madero

Sottovoce Libertador - Recoleta

The Brick Kitchen - Recoleta

Tratoria Olivetti - Palermo

Freud and Fahler NCF&F - Palermo

Sagardi Cocineros Vascos - San Telmo