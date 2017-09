Hace 12 años sonó la campana del Intocable

Peso ligero / superligero, de 1.68 m de estatura, Nicolino Locche nació en Mendoza, el último de los 6 hijos de Felipe y Nicolina, inmigrantes italianos. Él nació el 02/09/1939 en el pueblo de Campo de los Andes, y a los 8 años su padre lo llevó por 1ra. vez al gimnasio "Julio Mocoroa", de Paco Bermúdez.

El boxeo ya no era un par de guantes, resistencia y fuerza, estaba en evolución hacia la precisión más que la fuerza, al menos para Paco.

La consigna que a rajatabla cumplió Locche fue: "Pegar sin dejarse tocar". Además del plus de no ser golpeado, él sumaba el enojo del oponente al no poder conectar los golpes.

A los 16 años y 42 Kgs. subió al ring por 1ra. vez en una pelea amateur. Nunca más bajó, pelea tras pelea seguía mejorando y demostrando que tenía la seriedad y determinación de un profesional. Fueron 122 peleas y el 11/11/1958, con 19 años de edad, debutó profesionalmente en su provincia natal frente a Luis García.

Nicolino Locche - El Intocable



En su 7ma. pelea llegó al mítico templo del boxeo, el Luna Park, para enfrentarse, y así lograr su 6ta. victoria consecutiva, contra el mexicano Juan Ramírez.

Parado en guardia ortodoxa, experto en el cuerpo a cuerpo, arrinconado contra las cuerdas para salir como si nada, sin mucho movimiento de piernas, mezclando la seriedad de su entrada con un combate entre divertido y ocurrente: Nicolino Locche convirtió al boxeo en un espectáculo.

El "Intocable" (por su facilidad para esquivar golpes) o "Chaplin" (por su parte humorística), derrotó a Jaime Gine el 04/11/1961, en su pelea Nº28, y fue campeón argentino de peso ligero. Mantuvo ese nivel hasta el 14/11/1964, casi 3 años.

Su 5ta. pelea internacional fue su 1er. título internacional, el sudamericano de peso ligero, contra Sebastiao Nascimento, el 29/11/1963.

Luego de tanto esfuerzo, llegó la pelea por el título mundial AMB. Nicolino ya contaba con 107 peleas en su historial, y sólo había peleado 1 vez fuera del país (en Uruguay), pero ahora lo esperaban en Japón, el 12/12/1968.

Su contrincante, el hawaiano nacionalizado japonés, Takeshi Fuji, defendía por 1ra. vez el título que había conseguido 1 año antes tras vencer al italiano Sandro Lopopolo.

Locche vs. Fuji



Locche se mostraba tranquilo, con su cigarrillo y su gaseosa, siempre con amigos, parecía de vacaciones. Pero cuando subió al ring dejó a Tokio sorprendido: el japonés no conseguía conectar sus golpes, Locche fue un fantasma que cuando quedaba contra las cuerdas salía sin mayores dificultades. Y cuando sonó la campana que iniciaba el 10mo. round, Fuji se negó a continuar. Nicolino era campeón mundial de peso superligero.

Olimpia de Oro al mejor deportista del año 1968, mantuvo el título mundial por 4 años y lo defendió en 6 oportunidades, hasta que en la 7ma. ocasión, el 10/03/1972, el panameño Alfonso Frazer le quito el cinturón de campeón.

En 2003, su memoria fue incluída en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, en la ciudad de Nueva York.

Locche se retiró 12 peleas después, con un récord de 117 victorias, 4 derrotas, 14 empates y 1 sin decisión.

Un dia en la vida del "Intocable"



En 1980 la Fundación Konex le hizo entrega del Diploma al Mérito como 1 de los 5 mejores boxeadores de la historia. Su retiro lo pasó en Mendoza, su provincia.

Padre de 3 hijos, casado y rodeado de seres queridos, luego de arrastrar y sobrevivir a múltiples operaciones, recaídas y respiradores, por el cigarrilo, su salud dijo basta el 07/09/2005, a los 66 años de edad.