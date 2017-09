Lifschitz en la pelea de la coparticipación, Cantard en Rosario

ROSARIO. Miguel Lifschitz afirmó, a la salida de la reunión de gobernadores, que si Nación aprueba el pedido de Maria Eugenia Vidal para actualizar el Fondo del Conurbano, "llevaría a todas las provincias en una situación de quebranto económico, y en una situación de ingobernabilidad política".

El mandatario socialista valoró en términos positivos a la reunión que se desarrolló en la Casa de San Juan, ubicada a pocas cuadras del Obelisco. "Hubo 21 gobernadores de todos los signos políticos. La posición fue unánime. Pedimos que este tema no sea resuelto hasta tanto no se escuche a las provincias, y hasta tanto no haya un diálogo y avance de acuerdos entre Nación, provincia y Congreso Nacional, porque entendemos que es el ámbito donde se deben resolverse estos temas", resaltó Lifschitz.

La reunión, que duró alrededor de tres horas, finalizó con la firma de un documento en el que los gobernadores señalaron que el pedido que hace la provincia de Buenos Aires "perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios". Además, pidieron que el tema sea abordado por el Congreso de la Nación y no por la Justicia. Precisamente, sugirieron a la Corte que "no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación y las provincias y el Congreso".

Lifschitz destacó que "fue una señal política inédita en Argentina que distintos gobernadores de distintos partidos políticos se pongan de acuerdo en un tema en común que nos afecta a todos". Por su parte, el Senado de Santa Fe había aprobado en su última sesión una declaratoria donde los senadores expresaron su preocupación por el impacto que tendría la actualización del Fondo del Conurbano en las demás de las provincias. "Sería realmente gravísimo para la Argentina. Hay que buscar otro camino", concluyó el gobernador socialista que se acercó a Buenos Aires tras recibir el apoyo de Ricardo Alfonsín en sus pagos.

Cantard - Roy

Albor Cantard y Roy López Molina comenzaron a recorrer la ciudad de manera conjunta tras el triunfo del candidato a concejal de Rosario sobre la diputada nacional Anita Martínez.

En la campaña rumbo a las PASO, los candidatos a diputados nacionales de Mauricio Macri no se plegó públicamente a ninguno de los dos espacios salvo algunas pocas ocasiones, por ejemplo, cuando funcionarios nacionales recorrieron junto a Cantard las obras del Metrobus rosarino y a la actividad se sumaron Anita Martínez o Carlos Cardozo, segundo de la lista de Roy. Esta semana, Cantard visitó Rosario y realizó la primer recorrida con el gran ganador de las PASO rosarinas.

Los candidatos que encabezarán las boletas estuvieron en los barrios de Domingo Matheu, La Cerámica y Villa Moreno acompañados por Luciano Laspina y Gonzalo Del Cerro, que ocupan el 2DO. y 5to. lugar, respectivamente de la lista de diputados, y Marina Klemensiewicz, Secretaria de Habitat y Desarrollo Humano de la Nación. Los dirigentes estuvieron recorriendo las obras que realiza la Nación en los barrios rosarinos.

Klemensiewicz, que supervisó los trabajos que se vienen realizando, afirmó: “Los roles que asumen nuestros diputados y concejales son controlar que la obras se realicen y estar cerca de los vecinos. El protagonismo tiene que ser asumido por la ciudadanía y que las obras sean para la mejor convivencia de la sociedad, queremos apostar a que los vecinos sean fiscales y que tengan la posibilidad de decir qué está funcionando, qué necesitan”.

Las obras se enmarcan en el Plan Nacional de Hábitat que desarrolla el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y beneficiarán a 2.445 familias con obras de infraestructura pública con conexiones intralote, ampliaciones de redes de agua y cloacas, sistemas de desagües pluviales, mejoramiento de veredas, calles con sus nombres y regularización dominial. Estas obras demandan un aporte de Nación de $277.833.155 de los cuales ya se desembolsaron $125 millones.

Rumbo a octubre, Cantard y Roy López Molina buscarán ratificar la elección de agosto, en la cual ambos fueron los candidatos más votados.