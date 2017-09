Película en catalán representa a España en los Oscar

La película dirigida por Carla Simón.​​​​​ Será la representante de España en la 90° edición de los Premios Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa. Competirá con



Ha sido elegida este jueves 7/09 por los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como la película española candidata al Oscar al mejor filme de habla no inglesa. La premiación será el 4/03 de 2018 en la 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood.



Por su parte Argentina también está en carrera con su film "El ciudado Iluste" protagonizada por Oscar Martínez.



El film está rodaje en catalán y su título original es Estiu 1993. La historia se centra en responder a dos interrogantes. Por un lado, se responde a la pregunta: ¿cómo se le explica a un niño la muerte? y por el otro: ¿Cómo entender lo que está sucediendo a su alrededor, los silencios, los gestos?



La directora de "Verano ´93" ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su vida. Sus padres murieron de SIDA cuando ella era pequeña. Ante lo sucedido, Simón, se fue a vivir con sus tíos y con una prima un poco más pequeña al Ampurdán. En aquel momento, el virus del VIH parecía un enemigo imbatible, y el desconocimiento hizo aún más complicada la vida de aquella niña. "Por desgracia para mis padres, los retrovirales efectivos llegaron después, un año tarde para haberles salvado". Y mientras masticaba su dolor, la ausencia de su madre, intentaba asimilar el concepto de "gestionar emociones", Carla Simón no lloró. "No tengo pudor con ello porque después de haberlo contado tantas veces mi historia suena a cuento. De hecho, durante el proceso de creación de la película, pasé momentos desconectada del hecho de que fuera mi vida. Sobre todo, en el rodaje".



Es por eso que la creación de la pelicula se encuentra inspirada en hechos reales que sucedieron en la vida de su creadora.



"Jamás llegué a pensar que llegaríamos tan lejos", contaba. "Creo que los académicos la han elegido porque les ha emocionado. A veces cuando ves una película te quedas sobre todo con los sentimientos. Y sospecho que la universalidad de sus temas también ha decantado los votos a nuestro favor.



Verano 1993 se estrenó en catalán y ya ha sido vista por más de 96.300 espectadores desde su estreno, el pasado 30 de junio.



Para saber si logra conseguir la ansiada nominación tendrá que pasar dos filtros: el primero, a mediados de diciembre, y el segundo, en enero.

Habrá que esperar un tiempo para ver cuáles serán los resultados. El mayor interrogante de este asunto es ver que pasará con el gran conflicto que está atravesando España y la futura independencia de Catalunya,ya que si la misma se lográ establecer no tiene mucho sentido que un film en Catalán gane como mejor pelicula española si su propio paìs está en conflicto con las personas que habaln dicho idioma. La academia será la que decida que hará con el film.

Trailer