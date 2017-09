El Papa no pudo: No habrá “diálogo de paz” en Venezuela

La delegación de cinco cardenales de la Conferencia Episcopal Venezolana, se reunió este jueves 07/09 con el Papa Francisco para manifestar la “gravísima situación” que atraviesa el país caribeño, y aunque el Obispo de Roma siempre se ha inclinado hacia el camino del diálogo, el monseñor Diego Padrón, presidente de la CEV, dejó muy claro que no existe posibilidad alguna de que se dialogue con el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Porque diálogo debe significar, en primer lugar, escuchar la voz del pueblo… El Gobierno tiene como único fin retener el poder, a costo de vidas humanas, tener un pueblo sometido y silente, por eso les quita la comida y las medicinas, para que no pueda levantarse", dijo el monseñor venezolano.

También aseguró que el Papa Francisco se mostró “muy conmovido” al escuchar a la delegación explicándole la grave situación que atraviesa Venezuela, que en los últimos meses “ha cobrado la vida de muchos jóvenes”.

Los Cardenales entregaron al Sumo Pontífice una lista con todos los nombres de las personas que fallecieron en las diversas manifestaciones realizadas en los últimos tres meses en contra del régimen de Maduro, en el documento, también detallaron las circunstancias en las que murió cada víctima, y a su vez, anexaron un documento en el que se expone un informe completo sobre la desnutrición que afecta a Venezuela, “muy bien elaborado científicamente” por las Cáritas Internacional y la CEV.

"Hemos explicado a nuestros interlocutores la gravedad de la crisis humanitaria por la falta de comida y de medicinas de todo tipo. Vimos cómo el Papa está muy bien informado, cada día, sobre lo que sucede en Venezuela, se conmovió ante los padecimientos del pueblo, lamentó las muertes de tantos jóvenes y el sufrimiento de sus familias, y ofreció su total apoyo y cercanía a la CEV y al pueblo", dijo monseñor Padrón.

Del mismo modo, también aseguró que “no hay distancias” entre la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana y del Papa Francisco, “como la propaganda oficial (refiriéndose al gobierno de Maduro) quiere hacer creer”, sentenció.

Ni del Gobierno, ni de la oposición

En cuanto al contexto político, los cardenales venezolanos también fueron claros: "Nosotros no hemos manifestado ningún tipo de parcialidades del Gobierno o de la oposición, sino que hemos presentado al Papa la situación que vive el pueblo venezolano y encontramos una actitud de gran fraternidad y preocupación, nos reiteró la disponibilidad de la Cáritas Internacional para enviar ayuda humanitaria a la Caritas Venezolana".

Los cardenales consideraron, que las manifestaciones que se suscitaron en las calles venezolanas, sirven de reflexión y muestran la lucha actual de la sociedad está muy lejos de la defensa o desacuerdo en torno a ideologías políticas, sino que dejan ver que todos los sectores de la población civil han salido a protestar por un solo motivo: los problemas y las necesidades las padecen todos por igual.

Indicaron que luego de esta reunión con el Papa Francisco, es importante reconocer la gravedad de la situación humanitaria, económica, política y social que atraviesa Venezuela, en donde aseguran que “la represión es cada vez más brutal”.

Por último, descartaron firmemente la posibilidad de una mediación papal, pero esperan que la visita de Francisco a Colombia, en la que cientos de Venezolanos cruzaron la frontera para ir a verlo “levante el ánimo de la gente”.

“Estoy seguro de que el Santo Padre no nos dejará solos… El Papa va a mover piezas y contactos que él tiene, no nos va a dejar solos, nos ofreció su apoyo no sólo personal, sino de toda la Santa Sede, además porque hay que tener en cuenta que la situación de Venezuela afecta a toda la región y a la geopolítica mundial, con los amigos que tiene, como Rusia y China", aseguró monseñor Padrón.

Del mismo modo, el humor que caracteriza a los venezolanos no salva ni siquiera al monseñor Padrón, quien incluso bromeó en referencia a la reunión con el Papa, “Me imagino que el Gobierno debe estar acusándonos de que estamos aquí conspirando, porque es lo que dice siempre", dijo sonriendo.