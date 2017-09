El retorno de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist

Milleniun es una serie de novelas criminales suecas creada por Stieg Larsson, que se ha convertido en un éxito de ventas a nivel internacional. Los dos personajes principales de la serie son Lisbeth Salander, una hacker veinteañera antisocial con memoria fotográfica, y Mikael Blomkvist, un periodista de investigación que edita una revista llamada Millennium.



Larsson, que falleció en el año 2004 a la edad de 50 años por un ataque al corazón, planeó escribir una serie formada por 10 libros, pero debido a su muerte tan sólo pudo completar tres, que fueron publicados de forma póstuma.​ El primero se llamó "Los hombres que no amaban a las mujeres" o "Los hombres que odiaban a las mujeres iluminadas" (Män som hatar kvinnor) en 2005, el segundo, "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina" (Flickan som lekte med elden), en 2006 y el tercero, "La reina en el palacio de las corrientes de aire" (Luftslottet som sprängdes) en 2007.



Un cuarto libro, "Lo que no mata te hace más fuerte o La chica en la telaraña· (Det som inte dödar oss), fue encargado al editor Norstedts para terminarlo, fue publicado en agosto de 2015. El libro fue escrito por el autor y periodista criminal David Lagercrantz y no está basado en ninguno de los borradores inconclusos de Larsson.



La serie fue impresa originalmente en sueco por la editorial Norstedts Förlag, con ediciones en inglés de Quercus en el Reino Unido y de Alfred A. Knopf en los Estados Unidos. Los libros han sido publicados desde entonces por editoriales en 50 países. En marzo de 2015, 80 millones de copias habían sido vendidas alrededor del mundo,



David Lagercrantz,logró que el cuarto libro de la saga se convirtiera en un bestseller internacional al publicarse en más de 40 países y vender más de 6 millones de copias en todo el mundo.

Yo no soy el nuevo Stieg Larsson, él fue el brillante creador de estos personajes y yo estoy haciendo mi interpretación de su trabajo

"todos los personajes icónicos son complejos y ella lo e

Siento como si hubiera incluido a los personajes en mi cuerpo

", señala.Su mayor reto, pero también su mayor satisfacción ha sido Lisbeth Salander, y es ques". "La amo, la amo", asegura con pasión. Se trata de alguien complejo porque "no sabemos qué fuerza la mueve. ¿Está buscando venganza o está luchando por la Justicia? No lo sabemos". Por ello Lagercrantz ha intentado "profundizar en sus fuerzas oscuras".En el nuevo libro aparecen los dos personajes principales de Larsson: la brillante hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist.", contó el autor en una emisora sueca. Aunque ha permanecido fiel a los personajes de Larsson, Lagercrantz ha añadido sus propios toques para desarrollar la narrativa, afirmó el escritor.Cuando Stieg Larsson dejó este mundo su herencia provocó un gran enfrentamiento entre su compañera sentimental Eva Gabrielsson, por un lado, y el padre y el hermano del escritor (Erland y Joakim respectivamente), por otro. Son éstos quienes han recibido la millonaria herencia, que incluye todos los derechos de sus obras así como la manera de gestionar lo que dejó escrito. Sin embargo, Gabrielsson cree que es ella quien debería tener el control al ser la persona que mejor le conocía; Larsson abandonó el hogar familiar a los 18 años y desde entonces vivió con Gabrielsson sin mantener apenas contacto con su padre y hermano.





Stieg Larsson y Eva Gabrielsson nunca se casaron. El periodista sueco, cuya debilidad era investigar grupos de extrema derecha y neonazis para luego derribarlos en las páginas de Expo (la revista antifascista que cofundó en 1995 y en la que trabajaba), temía ser blanco de represalias por parte de estos grupos, y no quiso oficializar su relación. Lamentablemente, tampoco dejó dispuesta su herencia y, a su muerte, los derechos de su obra recayeron directamente sobre sus familiares directos. "Es como si toda mi identidad hubiera sido borrada. Es como ser desposeída de todo", dijo Eva.



La viuda de Larsson intentó negociar con Erland y Joakim (padre y hermano del autor, respectivamente) para hacerse con el control total de los derechos del escritor. Ambos declararon haber ofrecido a Eva una suma de 3,3 millones de dólares y un puesto en la empresa que fundaron para gestionar sus derechos, pero ella no aceptó.



Los fanáticos de la saga estaràn ansiosos por leer còmo continùa una gran historia que batió gran cantidad de records en el mundo.