Sigue la Bronca: River no envió el transfer de Alario a Alemania por “ilegal”

La salida de Lucas Alario de River al Bayer Leverkusen de Alemania que pagó una cláusula de salida de 24 millones de dólares parece no tener un punto final debido a que el club ‘Millonario’ emitió un comunicado en el que sostiene que la operación por la que Alario se fue al club alemán por la claúsula de rescisión es “ilegal e ilegítima”.

La entidad de Núñez, por el momento, no le ha enviado el transfer al Bayer Leverkusen para que el delantero pueda debutar en la Bundesliga.

River reiteró su postura acerca de que el Leverkusen ejecutó fuera de plazo la cláusula de rescisión del contrato de Lucas Alario, por la que pagó 23,8 millones de euros (unos 28,6 millones de dólares).

Según sostuvo la dirigencia riverplatense, “la cláusula de salida es una herramienta legal y legítima de la que puede hacer uso cualquier jugador para discontinuar el contrato laboral en tanto y en cuanto no haya dado inicio la temporada”.

En tanto, desde Alemania ya se empezaron a mover y pidieron la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Bayer enfrentará este fin de semana al Mainz 05, pero por ahora Alario no podrá debutar.

Si bien la decisión de Alario no cayó bien en la dirigencia, el apuntado por D’Onofrio y su CD es Pedro Aldave, representante del delantero. Para ellos fue desleal porque el club le hizo reiteradas mejoras al contrato del ex Colón, además de haberle incluido un plus para quedarse hasta mediados de 2018.

“Con Alario persona no tenemos nada. El tiene todo el derecho a pagar la cláusula, pero lo aplicó en un momento equivocado y de eso se tiene que hacer cargo su representante y el Bayer Leverkusen. Lo han inducido a un error”, remarcó el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, en diálogo con Pop Radio.

“A veces los jugadores son influenciados por los representantes o clubes que actúan de una manera que no corresponde”, afirmó el presidente de River en las últimas horas, con Alario ya entrenándose con su nuevo equipo a la espera del debut.

En su página oficial, River detalló paso a paso cómo fueron las negociaciones entre los clubes desde la primera oferta rechazada cuando al jugador se lo declaró intransferible hasta el depósito de los más de 23 millones de euros en una cuenta de la AFA para forzar la salida de Alario luego del inicio de la Superliga donde el delantero fue titular en el partido frente a Temperley.

Por otra parte, ante el señalamiento desde distintos sectores del periodismo y de la dirigencia del fútbol argentino que River había actuado de forma similar en las transferencias de Marcelo Larrondo y Javier Pinola que llegaron al club provenientes de Rosario Central, también mostró la documentación que prueba que en ninguno de los dos casos se forzó la salida a través de la cláusula de rescisión sino que fueron negociaciones entre los clubes.

“La operación es ilegal e ilegítima y, en tal sentido, el club continuará defendiendo los intereses de la Institución en todos los ámbitos e instancias que corresponda. Asimismo, esta postura sostenida por el CARP y respaldada por AFA representa una defensa irrestricta del fútbol argentino en el plano global”, cierra el duro comunicado.

Pero el Millonario niega que intenten obstaculizar al goleador, sino que simplemente defienden los derechos del club, porque la rescisión se realizó en forma unilateral y con la competencia ya comenzada, lo que viola la regla 16 de la FIFA.

Tras marcar la cronología de cómo se dio la salida de Alario hacia Alemania, que comenzó el 23 de agosto pasado, River llegó a las siguientes conclusiones:

- La cláusula de salida es una herramienta legal y legítima de la que puede hacer uso cualquier jugador para discontinuar el contrato laboral en tanto y en cuanto no haya dado inicio la temporada.

- En ningún caso River Plate ha adquirido los derechos económicos y federativos de algún jugador que antes haya hecho uso de la cláusula de salida. Desmintiendo, así, las versiones difundidas en torno a los casos de los jugadores Javier Pinola y Marcelo Larrondo, quienes han arribado al club producto de un acuerdo entre partes y de los cuales constan los respectivos contratos entre clubes (Ver documento Pinola -Ver documento Larrondo).

- Rechaza enérgicamente el accionar del BAYER 04 Leverkusen en tanto lo considera inducción al jugador para el ejercicio de la cláusula de rescisión, vulnerando el Art. 16 de la reglamentación FIFA que afirma:

- La operación es ilegal e ilegítima y, en tal sentido, el Club continuará defendiendo los intereses de la Institución en todos los ámbitos e instancias que corresponda. Asimismo, esta postura sostenida por el CARP y respaldada por AFA representa una defensa irrestricta del fútbol argentino en el plano global.