Buscarán a Maldonado “aguas abajo” por sospechas contra Gendarmería

Un exhaustivo rastrillaje en ambas márgenes del río Chubut y aguas abajo de donde está el predio de la comunidad Mapuche en Leleque, ordenó realizar la justicia argentina, en referencia a la desaparición de Santiago Maldonado. La búsqueda de más de 800 kilómetros comenzará mañana (08/09), en medio de un choque de opiniones que incluye no solo a la familia del desaparecido, sino a todos los líderes políticos de todos los sectores, medios de comunicación y sociedad en general. El caso es un misterio, todos quieren que aparezca. La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, consideró que “sin fiscales que hagan su trabajo es imposible avanzar en una investigación”, y denunció la existencia de registros de la Gendarmería que se encuentran “adulterados”, durante una rueda de prensa ofrecida en Esquel, Chubut. “A 37 días de la desaparición de Santiago (Maldonado) no tenemos aún información clara. Es preocupante que no se tomen medidas claras para avanzar con la causa. Comprobamos que los libros y los registros de Gendarmería están corregidos, tachados y adulterados por lo menos desde el 17 de agosto. Por eso queremos que haya mayor celeridad con respecto a las pericias que se tengan que hacer para saber qué le pasó a Santiago”, sentenció.

