Buscarán a Maldonado “aguas abajo” por sospechas contra la Gendarmería

El caso de Santiago Maldonado “pica y se extiende”, su desaparición es un misterio y ha revolucionado a la sociedad argentina, y aunque se le ha buscado intensamente fuera y dentro de país, no han logrado obtener pistas concretas sobre dónde está o quién lo desapareció.

La justicia ordenó rastrillar “aguas abajo” y desde mañana arranca la búsqueda a lo largo de más de 800 kilómetros del río Chubut y donde se encuentra el predio de la comunidad Mapuche en Leleque, el operativo lo encabezará la Prefectura Nacional con ayuda de la buzos tácticos y un helicóptero de la Policía Federal y no tiene fecha de finalización, pues quieren que el operativo se realice “de forma minuciosa”. Una de las hipótesis, es que Santiago Maldonado haya sido herido tras algún enfrentamiento con efectivos de la Gendarmería Nacional en las cercanías del río.

Esta decisión del juez federal de Esquel, Guido Otranto, seguramente tranquiliza un poco a la familia de Maldonado, quienes desde la desaparición del joven, apuntan contra los gendarmes, “"No hay dudas y están las pruebas de que la única hipótesis es la desaparición forzada", dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.

Del mismo modo, la familia denunció que los libros de la Gendarmería fueron adulterados: “varios libros de los escuadrones de Gendarmería Nacional en Esquel, El Bolsón y José de San Martín fueron adulterados”. Los parientes del desaparecido no solo han apuntado contra los gendarmes, sino que han sido críticos con la prensa: "Los medios grandes dan todos los días una pista falsa y eso es lo que hace daño, tendrían que tener un poco más de cuidado. Que se informen bien, para eso tenemos la página Santiagomaldonado.com", dijo el hermano de la víctima, Sergio Maldonado, quien también se dirigió al Presidente de la Nación, “Al presidente le diría que mire un poco lo que está pasando y que no use solamente dos canales de TV para informarse”, sentenció.

Han desviado la investigación:

"La hipótesis que manejamos desde el primer día es la de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la responsabilidad que tuvo Gendarmería en ese hecho. Creemos que es inapropiada la reacción que tuvo la ministra de Seguridad, (Patricia) Bullrich, para esclarecer este hecho. Durante 35 días el Gobierno desvió la investigación ", así lo manifestó Gastón Chiller, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La desaparición del joven artesano ha generado polémica, exaltación, intriga y preocupación no sólo en el contexto político, pues el caso ha sido vilmente utilizado como banderín de campaña electoral desde varios sectores, lo que ha generado fuertes choques y debates sobre el tema, discusiones en las que también se inmerge la sociedad civil, y se ve reflejada en las distintas redes sociales o en las calles de todo el país, cuando todos se preguntan, dónde está , quién lo esconde o quienes desaparecieron a Santiago Maldonado.

Santiago debe aparecer. Y debe aparecer con vida. pic.twitter.com/pon2fdox1t — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de agosto de 2017

Garvano: “No pongo las manos en el fuego por nadie”

"No, de ninguna manera, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, es un hecho muy grave y hay que estar abierto a cualquier hipótesis", así declaró este jueves (07/09) el ministro de Justicia, Germán Garavano, asegurando que lo que más quiere el Estado es que se “esclarezca todo”.

Algunos líderes políticos han responsabilizado al Gobierno de Macri por la desaparición del joven, Hebe de Bonafini fue contundente contra el Presidente: El presidente baja las órdenes a la Bullrich (por la ministra de Seguridad), que es otra sirvienta. Y los gendarmes cumplen órdenes, no se les va la mano, Macri mandó a matar a Maldonado, sí, porque para sostener el plan económico hay que meterle miedo al pueblo”, dijo.

El artesano, que lleva más de 35 días desaparecido, fue visto por última vez según testigos en una manifestación en Chubut, en donde presuntamente, funcionarios de la Gendarmería lo detuvieron y desde entonces, desapareció.