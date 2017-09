"Tener un discurso atractivo no equivale a saber cómo se hacen las cosas"

ROSARIO. Pablo Javkin tendrá la ardua tarea de remontar una elección que ubicó al Frente Progresista en un lejano 3er. puesto, por detrás de Cambiemos y el peronismo. Tras esbozar una rápida reacción, a comparación de lo que ocurrió con la campaña provincial, los integrantes de la lista que pregona su ideario en esta ciudad, intenta convencer a los rosarinos de volver a apostar por socialismo y sus aliados. Y en ese camino, Pablo Javkin asume el desafío "de salir al otro día como hicimos, a escuchar y a conversar e intentar convencer". El dirigente, quien dio sus primeros pasos en la fuerza radical universitaria Franja Morada y pasó luego a las filas de la Coalición Cívica, descarta haber pagado caro la no pertenencia histórica al espacio que dirige el socialismo, y carga contra los slogans de campaña sin respaldo. En un mano a mano exclusivo con Urgente24, Javkin analizó la derrota y alumbra lo que será para él una nueva campaña con más oportunidades para debatir aspectos locales.

-Si bien se imaginaba un escenario complejo en las PASO para el Frente Progresista, sorprendió la distancia que hubo con los candidatos de Cambiemos y el Frente Justicialista. ¿Cómo te tomo a vos el resultado en la noche del 13 de agosto?

-Fue una señal de advertencia de la ciudadanía, obviamente muy por debajo de lo que esperábamos. Pero eso siempre marca un aprendizaje y significa un desafío, de salir al otro día como hicimos, a escuchar y a conversar e intentar convencer. Creo que hubo muchos factores que hicieron que la elección resulte así, pero cada elección es una oportunidad y así estamos viviendo la elección de octubre.

-¿Sentís que en algún momento de la campaña te ha pasado en factura el no haber ido nunca a un Enero Socialista (campamento anual de la Juventud Socialista), el hecho de venir por fuera del partido de gobierno?

-No. Creo que cuando uno es candidato y encabeza una lista, por lo menos en mi caso, me gusta hacerme cargo a mí. Creo que la gente me vota o no me vota a mí, y eso me gusta tomarlo como un desafío personal. Por eso también salí, a veces, sólo a escuchar un poco, casa por casa, como he hecho otras veces en mi vida a escuchar los motivos y ahora volveré a hacer lo mismo. Yo no traslado responsabilidades, si uno acepta encabezar una lista de candidatos tiene que asumir toda la responsabilidad uno.

-En Santa Fe dicen "No es imposible" y también muchos hacen alusión a que no es la primera vez que el Frente Progresista tiene unas PASO complicadas y ha terminado sacando pecho en la elección general. ¿Que alimenta esa ilusión de que el Frente Progresista pueda reponerse en octubre?

-Nosotros tenemos mucha expectativa que en esta elección se pueda hablar de Rosario. Y hablar entre los que somos candidatos, me gustaría que la gente elija entre los que somos candidatos a concejal y elija pensando en el futuro de la ciudad. Creo que hoy hay más oportunidades de poder hacerlo, porque somos menos candidatos, hay más espacios para debatir ideas y la campaña es un poquito más larga. Tengo mucha confianza en salir a convencer, a mí me parece que hay mucha gente que tiene interés en que uno pueda aportar al futuro de la ciudad y para eso nos va a tener que acompañar con el voto. Eso es lo que define esta elección. La confianza es la de poder hablar y defender muchas cuestiones que estamos haciendo en la ciudad y que evidentemente hace falta explicarlas y contarlas mejor.

-¿Cuales crees que serán los temas principales que trabajará el próximo Concejo Municipal cuando haya un recambio de ediles?

-Los temas son los de siempre: infraestructura de la ciudad, los recursos para potenciarla, los desafíos que la ciudad asume a medida que crece. Creo que la agenda de los concejos no cambia, lo que me gustaría es tener un Concejo que tenga más vínculo con los problemas cotidianos de la ciudad, que sea un concejo aporte soluciones, que le mejore a un comerciante como habilitar un negocio de forma mas rápida para dar empleo, que nos permita incentivar la infraestructura en los barrios, discutir la potencialidad de nuestro distrito tecnológico, el futuro del empleo en la ciudad, el rol de Rosario como ciudad creativa. Creo que ese es el debate al que al Concejo debería poder aportar.

-¿Se verá algún tipo de cambio, además de una reacción rápida y una actitud proactiva, en lo discursivo para la campaña electoral?

-Yo creo que vamos a poder discutir los temas de Rosario. A lo mejor entre la cantidad de candidaturas y en el peso que tuvo el debate nacional no lo pudimos hacer. Una cosa es tener un discurso atractivo y otra cosa es saber como se hacen las cosas. Cuando se dice 'Necesitamos una Rosario más segura' está perfecto, pero eso implica un montón de cosas, desde trabajar, ir a buscar a los pibes a los barrios más violentos, sacarlos de las esquinas, darle una oportunidad, un curso de oficio y poder insertarlos en un empleo, a iluminar con LEDS, a reclamarle un rol a la policía, otro rol al Poder Judicial, trabajar con los fiscales. Creo que eso hay que saber hacerlo, que es mucho más que decir 'Queremos que las cosas cambien'. Hay que construirlas, y eso depende mucho de la preparación de cada candidato. Y yo voy a tratar, humildemente, de exponer porque soy el más preparado para esos desafíos.