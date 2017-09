Estalló la interna PFA vs. Gendarmería: Prefectura pasa al frente

Así como el Caso Nisman desnudó la interna en la ex Secretaría de Inteligencia, el Caso Maldonado está dando cuenta de la feroz interna que se vive entre la Policía Federal y la Gendarmería.

Tras la filtración del informe que recibió el legislador porteño Gustavo Vera, de parte de un "anónimo", los trolls macristas salieron con los tapones de punta, tildándolo de "operador".

Al respecto, el fundador de la ONG La Alameda se defendió el pasado jueves 7 de agosto en la Legislatura porteña: "Como legislador tengo la obligación de judiciliazar cualquier denuncia que me llegue y que tenga algún grado de verosimilitud. Si no lo hiciere, estaría incumpliendo mis deberes de funcionario público, pero judicializarla no significa 'agitarla' y digo esto porque la hice hace bastante tiempo. Una semana.

No dije en ningún medio que la había hecho (a la denuncia) pero quien la agita a los medios de comunicación es (Néstor) Roncaglia, el jefe de la Policía Federal. Él le dice a TN que agite ese informe, que ni la Procuración ni nosotros habíamos hecho público porque seguía el camino judicial de una denuncia anónima que tenía muchos elementos de verosimilitud, tales como patente de un imog, nombres, apellidos, circunstancias y demás".

"MURIÓ POR UN PARO"

Maldonado, camino a Nisman: De la SIDE a la interna PFA vs. Gendarmería https://t.co/NQj3u0Eybu pic.twitter.com/xulFpWSZCD — Urgente24.com (@U24noticias) 6 de septiembre de 2017

Lo complejo del caso es que la ministra Patricia Bullrich apostó todo a la Gendarmería desde un principio porque, básicamente, es en la fuerza que se apoya, que hoy está siendo sospechada de ocultar los videos del procedimiento que habría ordenado el jefe de Gabinete de la ministra, Pablo Noceti.

"Comandante Otero, Comandante Alari, no oculten las filmaciones obligatorias de la fuerza, nada más. No hay que ocultarlas, en serio", disparó el periodista Jorge Asís.

En tanto, el periodista de La Nación Carlos Pagni desnudó parte de la trama: "La Gendarmería habría hecho todo un examen de la muerte del fiscal Nisman y habría demostrado que en el departamento de Nisman había otra persona en el momento en el que Nisman murió. Esto se conocerá, seguramente, a fines de septiembre. Pero esa demostración, demolería la investigación que hizo la propia Federal".

Tal como informó Urgente24 el pasado 6/09, el manuscrito filtrado por un "anónimo" destaca que lo de Santiago Maldonado ocurrió el 31 de julio y no el 1 de agosto como denunció la familia: "Personal de Gendarmería propinó una golpiza durante el traslado del detenido, quien fue sometido a bajas temperaturas durante la noche del 31 de julio, provocándole descompensación aerodinámica secundaria, hipotermia severa que evolucionó con paro respiratorio cardíaco, seguido de muerte, constatado por personal de Sanidad del Escuadrón 36 en las primeras horas del 1/08 (...) Se dispuso para su entierro en zonas descampadas de Esquel".

Si bien quien debe confirmar o refutar las hipótesis planteadas, tanto el Caso Nisman como el Caso Maldonado obligan a repensar a Mauricio Macri la sugerencia de Elisa Carrió sobre la presencia de Silvia Majdalani en la AFI, las conexiones con Antonio "Jaime" Stiuso y Daniel Angelici y Darío Richarte. La muñeca de Macri para enfrentar los grandes problemas que acosan a la Argentina es preocupante.