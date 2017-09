Llegó a Miami a 12 Km/h, en categoría 4, con vientos de 209 Km/h

A principios de este año, durante el foro Las ciudades de América Latina, organizado por el diario El País, le preguntaron al alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado, si el mar se podía comer a la ciudad. Regalado respondió que "ese es un reto que no se puede descartar ni a corto plazo". Hoy la ciudad está en máxima alerta a la espera del huracán Irma -el más potente en haberse formado en mar abierto en la historia-, que mantiene su rumbo hacia Miami, Florida, donde la evacuación comenzó el jueves 07/09.

Si bien Irma ha sido bajado a la categoría 4, el Centro Nacional de Huracanes aclaró que sigue siendo "extremadamente peligroso", con vientos de 209 a 250 kilómetros por hora. Los vientos feroces y lluvias alcanzaron los Cayos de la Florida hacia la tarde del sábado 09/09, yel huracán se hizo ver en el sur de la Florida el domingo por la madrugada.

Antes, Irma arrasó las islas Turks y Caicos el viernes, empapando además las costas de la República Dominicana y Haití. También pasó por Cuba, aunque el ojo del huracán no hizo foco en la isla.

"La última vez que un huracán categoría 5 atravesó la Florida, fue tan destructivo que los meteorólogos retiraron su nombre para siempre. Esa tormenta, el huracán Andrew, golpeó el sudoeste de Miami en 1992, matando a 65 personas, destruyendo 63.000 hogares y causando pérdidas económicas por US$ 25.500 millones", escribió Brad Plumer del diario The New York Times. Pero si un huracán golpeara a la Florida hoy en el mismo punto y de la misma manera, sería mucho más catastrófico. De hecho, según un análisis del grupo asegurador Swiss Re, causaría daños por US$ 100.000 millones. Eso, a pesar de que el sur de la Florida ha fortalecido sus códigos de edificación desde Andrew. "La razón es simple: el sur y el centro de la Florida han crecido a un ritmo punzante desde 1990, sumando 6 millones de personas más." Muchas más propiedad valiosas estárían hoy en el camino del huracán.

Hay una chance de que también haya impactos directos en partes de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, pero todavía no se sabe la magnitud ni locación exacta de estos impactos.