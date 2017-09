La familia Maldonado desechó el testimonio del matrimonio que dice que lo vio

La familia de Maldonado desechó esta mañana (8/9) la versión del matrimonio de Tierra del Fuego que asegura haber transportado en su vehículo a Santiago Maldonado el 22 de agosto. En declaraciones a Radio 10, el hermano mayor del joven artesano, Sergio Maldonado se quejó de la difusión de la versión: “Desestimamos todas las hipótesis que vienen sacando, incluso la del matrimonio. Desde el segundo día que tenemos la hipótesis de que el involucrado es Gendarmería. Es un desgaste terrible, pero tuvimos que salir a desmentir todo el tiempo. Esta semana dijimos basta, no podemos estar desestimando todo el tiempo cosas falsas”.

Los familiares de Maldonado fueron recibidos por la fiscal Silvina Ávila, quien se había negado a hacerlo antes por considerarlos "violentos", luego que en el último encuentro cara a cara le dijeron que "no movían el culo" para hallar a Santiago.

Sergio reveló que "(Ávila) estaba con Fernando Vallone, del Procuvin, y él nos dijo que la única hipótesis real es que es una desaparición forzada y que la única involucrado es Gendarmería, y que toda la investigación está sobre eso".

Vallote responde al titular del Procuvin, Félix Crous, ladero y enviado de la Procuradora Alejandra Gils Carbó quien no estaría conforme con el desempeño de la fiscal que además pertenece a Justicia Legítima pero que tiene reparos sobre aspectos de la hipótesis que agita el kirchnerismo.

Sergio Maldonado denunció "adulteraciones" en el expediente en poder de la fiscalía: hay hojas pegadas con cinta scotch, pintadas con liquid paper, números y fechas que no corresponden y libros fajados sobre las armas y los móviles de los escuadrones 35, 36 y 37 de Gendarmería, que habían sido secuestrados desde el 17 de agosto y nunca fueron revisados. "Se podía haber trabajado sobre eso, y no esperar. El secreto de sumario no tuvo ninguna validez, no hay nada que se haya hecho misteriosamente", dijo.

El hermano del joven tatuador consideró tardío el pronunciamiento y cambio de estrategia del Gobierno nacional: "Me hubiese gustado escuchar el segundo día, y no el 38. Tuve que salir a hablar por los medios y eso fue el termómetro para que nos recibiera la fiscal, porque supuestamente éramos violentos. Una que vez que se levante el secreto de sumario y buscamos la inflación, ahí el Gobierno nos reconocen. Tenés que empezar a prender la mecha de la hornalla y levantar la temperatura para que se pidan las cosas y tendría que haberlo hecho desde un primer momento".

También criticaron al secretario de DDHH Claudio Avruj, quien dijo que el Poder Ejecutivo hacía un "acompañamiento" de los testigos que se presentaron en la causa. "Los trajimos nosotros de la comunidad, les dimos protección personal, los atendimos, los llevamos a declarar. Es otra mentira más: nunca hubo asistencia ni ayuda a los testigos. Hay que separar lo que dice el Gobierno de lo que es la realidad", afirmó Sergio Maldonado.

Sobre le versión del matrimonio fueguino, la pareja conformada por Graciela González y Eduardo Muñoz contaron en el Canal 13 de Tierra del Fuego que el 22 de agosto levantaron al joven artesano en el tramo de la ruta 40 que va de Esquel a Tecka.

Más tarde, en declaraciones al canal A24, precisaron que el trayecto que compartieron con ese joven ocurrió entre la una y las tres de la tarde.

"Estaba parado en el medio de la banquina, haciendo señas. Nos preguntó si lo podíamos llevar. Lo vimos tan indefenso, con ropa muy liviana, sin campera, zapatillas rotas, sus guantes eran medias, con una marca en la frente", relataron.

Y agregaron: "Estaba muy triste, muy ido, muy frío, y eso hay que recalcarlo, estaba como shockeado".

Según el relato, viajaba hacia Comodoro Rivadavia y, luego, a Puerto Madryn, para trabajar. Y agregaron que "tenía 28 años recién cumplidos".

"Tenía un tamboril, que decía que no lo sabía tocar, pero lo fabricaba", añadieron.

También dijeron que "tenía una marca muy roja en la nariz, como si hubiera tenido algo en la cara".

"Estamos disponibles para la Justicia porque no estamos mintiendo en nada", afirmaron.

"No queremos nada, queremos colaborar. Soy madre y tengo nietos, por eso no iba a callarme la boca, porque sé cómo debe estar sufriendo esa familia", dijo Graciela que concluyó: "Soy apolítica, lo único que quiero es que encuentren a este chico".