Massa, el Papa y Clarín: Durán Barba no habla, pero dice muchas cosas

Si bien el asesor del presidente Mauricio Macri no quiere hablar "de política nacional hasta después de las elecciones", Jaime Durán Barba reaccionó contra la Izquierda y el kirchnerismo por el Caso Maldonado: "Acusan tontamente a Macri. Piensan: 'es rico, debe haber matado a alguien'". En tanto, disparó también contra la unión electoral entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer: "Lo más importante es la coherencia. Massa es el ejemplo de la incoherencia. Cuando algún político se alinea a otro político y él dice 'tengo 15%' y el otro dice 'tengo 10', entonces tenemos 25%, no. La gente no va a donde Massa y Margarita dicen".

Por Urgente 24 Viernes 08 de septiembre de 2017 14:12 hs Compartí esta nota Imprimir