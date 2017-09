Fiscal De Vedia: "Caputo se pagaba comisiones a sí mismo"

Ayer (07/09) la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal Gabriel De Vedia, denunció al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ese organismo.

"Denunciamos a quienes integraban, durante el año pasado, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por tres figuras del código penal, una de ellas por la incompatibilidad con la función público, incumplimiento de los deberes del funcionario público y administración infiel", explicó este viernes, y en diálogo con FM La Patriada, De Vedia.

Y dio más precisiones sobre esta denuncia: "Lo que firmó Luis Caputo, ya siendo parte del Gobierno, es una operación que favorece económicamente a la empresa que él presidía hasta días antes de asumir como funcionario público. Es decir, Luis Caputo se pagaba comisiones a sí mismo desde las dos sociedades que componían el Fondo".

"Resulta que el FSP, que es el fondo que se sostiene para poder cumplir con las prestaciones previsionales actuales y futuras, invierte en distintos ámbitos del mundo bursátil y comercial para poder tener mayor rentabilidad y, tradicionalmente, en relación al Banco Central, quién emite LEBACS, el Fondo lo que hace es suscribir acciones de LEBACS en forma directa esto quiere decir sin pagos de comisión, sin pago de honorarios, etc. porque es lo que corresponde. Lo hizo durante todo el 2015 y lo hizo durante el 2016", indicó el fiscal. Y agregó: "lo que sucede es que en paralelo con esta modalidad de suscripción, el año pasado, en los meses abril-mayo-junio, empezaron a suscribir en forma triangulada o a través de intermediarios".



"Uno de estos intermediarios que se suscribió fue una sociedad que se llama Fondo Común de Inversión AXIS Ahorros Plus, que esta integrada por la empresa Axis y por el Deutsche Bank, a su vez, AXIS compró partes del FGS. Al comprar FGS, en forma triangulada vía esta suerte de consorcio, se le paga honararios diferenciados, por un lado a AXIS y, por otro lado al Deutsche Bank, estamos hablando de 500 millones de pesos", continuó.



"Cuando se arma el Fondo Común de Inversión, hay distintas funciones que cumplen las empresas, AXIS se ocupaba de administrar y, el Deutsche Bank de fiscalizar, controlar, custodiar, etc. La importancia de todo esto es que, uno de aquellos que integran una de estas firmas es Luis Caputo que, a su vez, integra el Comité Ejecutivo del FGS", especificó.



Y agregó: "esto no es todo, Caputo fue presidente de AXIS hasta el 4 de diciembre de 2015, doce días antes de asumir como Secretario de Finanzas, y tenía el 48% de las acciones de la empresa. Se pidió al Juez que se acredite si sigue siendo o no titular de esas acciones. Por otro lado, Caputo también fue directivo del Deutsche Bank".



Y amplió: "Durante el proceso por el cual se conforma un FGS dura determinado tiempo y es tramitado en la Comisión Nacional de Valores y, Luis Caputo fue Presidente de la Comisión desde el momento en el que se solicita la aprobación del FGS y, siguió siendolo cuando sale su aprobación en 2015. La Ley de Ética Pública plantea una serie de compatibilidades, entre las cuales se encuentra ésta".



"Hay que ser implacable en relación a lo que es el FGS, estamos hablando de recurso de la Seguridad Social. La Seguridad Social es la herramienta que tiene un Estado para redistribuir el ingreso, desde una visión inclusiva, con Justicia Social, etc. Su rol es redistribuir el ingreso para que le llegue a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad estructural", alertó el titular de la UFISES.En ese sentido, precisó que "nosotros no podemos obviar la importancia que tiene la protección de estos recursos porque el FGS cumple una función" anticíclica.



El fiscal indicó que "si bien el Comité esta autorizado por ley a comprar letras públicas, Lebacs, etc. pero no lo está en la modalidad planteada". "Se debe buscar el rendimiento de los fondos, no favorecer a una empresa determinada y, menos todavía a una que se encuentre vinculada al Ministro encargado de autorizar la transacción", puntualizó. E insistió: "En estas cosas debemos ser implacables, la Constitución Nacional ordena velar por el cumplimiento de la legalidad constitucional y, también, por el interés general de la comunidad, nosotros no podemos obviar esto".



