Trump y un guiño a los demócratas: ¿Nueva presidencia "freelance"?

El miércoles 6/9, el Presidente estadounidense estuvo reunido con demócratas y republicanos en la Casa Blanca para discutir cómo el Congreso debía tratar el tope de endeudamiento federal. Trump escuchó a los demócratas y luego "se puso de su lado, en la cara de los republicanos", escribió Amber Phillips, del diario The Washington Post. El Presidente pactó unir la petición de alza de techo de deuda durante 3 meses con los fondos de ayuda para los daños ocasionados por el huracán Harvey. "He escuchado de múltiples fuentes (que los líderes republicanos) están furiosos", twitteó Jake Sherman, de Politicos. "Todos los líderes del Partido estaban furiosos".

Según el acuerdo, explica el portal Vox, los 3 ítems principales en la agenda del Congreso -dinero de ayuda tras el huracán, incrementar el techo de deuda y financiar el Gobierno- serán aprobadas como parte de un acuerdo bipartisano. "Eso es bueno para todo el mundo, ya que eran todas medidas que debían pasar, y el fracaso del Congreso en actuar en alguno de estos 3 este mes hubiese sido desastroso", escribió Andrew Prokop del portal.

"La devastación que siguió al huracán Harvey provocó algo que hace dos semanas hubiera sido impensable en pleno caos político en Estados Unidos: Donald Trump pactando con Nancy Pelosy, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, en el Senado", escribió Sandro Pozzi del diario El País. "La decisión del republicano se interpreta como una claro guiño a los demócratas", explica Pozzi.

Ayer, el Senado estadounidense aprobó con 80 votos a favor y 17 en contra, el proyecto de ley que incluye "ayudas por valor de US$ 15.300 millones a las tareas de reconstrucción del huracán Harvey además de extender hasta el próximo 15 de diciembre la necesidad de elevar el techo de la deuda así como aprobar un presupuesto para el año fiscal 2018 que garantice la financiación de las agencias federales", explica el portal EconomíaHoy.

La razón por la que los demócratas están tan felices está en los detalles, según Vox. Más específicamente, el calendario. El hecho de que el incremento en el techo de deuda y el financiamiento del Gobierno durarán sólo 3 meses, hasta mediados de diciembre. Eso es lo que los líderes demócratas habían propuesto públicamente. Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, había dicho que la idea de un incremento del techo de deuda por 3 meses era "ridícula". Por otro lado, los republicanos tradicionalmente se oponen a cualquier alza en el tope de endeudamiento que no vaya de la mano de recortes en el gasto público, explica el portal WRadio.

"Es el escenario que los seguidores más conservadores del Presidente Trump consideraban su peor pesadilla, y el miércoles pareció hacerse realidad: el novato político a quien le gusta negociar, cuya ideología y lealtad fueron siempre intercambiables, llegó a un acuerdo con los demócratas", escribieron Jeremy W. Peters y Maggie Haberman del diario The New York Times. "Si el acuerdo de Trump con los 2 líderes demócratas, el senador Chuck Schumer y la diputada Nancy Pelosi, para incrementar el límite de deuda y financiar el Gobierno por 3 meses, no representa todavía el punto de quiebre entre el Presidente y su núcleo -su base de apoyo de extrema derecha-, definitivamente lo colocó más cerca que nunca de inclinar su frágil coalición política hacia una revuelta abierta."

Pero no termina ahí. El jueves 7/9, relata el Post, Trump habló telefónicamente con Pelosi y Schumer. Pelosi dijo que le pidió que twitteara un reaseguro de que los "dreamers" no serían deportados durante el período limbo de 6 meses. Y lo hizo. "Para todos aquellos DACA (se refiere a los jóvenes indocumentados amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, implementado hace 5 años por el Gobierno de Barack Obama) que están preocupados por su estatus durante el período de 6 meses, no tienen de que preocuparse - ¡No habrá acción!", twitteó Trump.

La reunión del miércoles en la Oficina Oval con los líderes congresistas fue la primera que trató política sustancial, en la que el Presidente Trump ha recibido a los demócratas. Y ellos se fueron de allí habiendo cumplido con cada ítem en su lista de pedidos. ¿Qué quiere decir esto? "Los ayudantes en el Congreso dicen que no están bajo ninguna ilusión de que el cambio repentino de parecer de Trump respecto de trabajar con ellos, durará. Si el Presidente ha demostrado algo, es que no tiene ninguna alianza con ningún partido en el Congreso", explica Phillips en el Post.

"Este podría ser el comienzo de una presidencia freelance, (con Trump) desamarrado de lazos partidarios - la clase de negociador-en-jefe que algunos de sus seguidores habían esperado que fuera cuando lo votaron el año pasado", escribió Anthony Zurcher de BBC News. "O podría ser sólo otro desafío, aunque uno dramático, al acuerdo que el establishment republicano hizo con los outsiders de Trump, que forjó el actual Gobierno de mayoría en Washington."