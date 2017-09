Los médicos jóvenes prefieren el sanatorio privado al hospital público

ROSARIO. Ana María Bou Pérez, médica especialista en Medicina Geriátrica y en Medicina Sanitaria (UBA), reemplazó a Graciela Reybaud al frente del Ministerio de Salud de la Ciudad. En diálogo con Urgente24, la funcionaria hizo un balance de su trabajo desde diciembre de 2015 hasta el momento. "Venimos de una gestión que ya había empezado con el cambio en el sistema de salud, que es muy complejo, porque somos 45 mil empleados, entre médicos, enfermeros, técnicos, con 34 hospitales y 45 centros de salud", sostuvo Bou Pérez; y agregó que "hay que ser más accesible a la población, pero no es fácil de reorganizar. El 1er. año de gestión dentro del ministerio nos centramos mucho en fortalecer la estrategia de atención primaria para recibir a los pacientes de mayor complejidad".



También detalló cuales son las cuentas pendientes en materia de salud en la Ciudad. "Nuestros hospitales son centenarios. Es muy difícil que se noten los cambios y mejoras que se hacen. Una cuestión pendiente es terminar de poner en forma nuestros hospitales. Es un trabajo tan importante que a veces uno no se da cuenta. Cuestiones de base como el gas y la energía eléctrica, que muchas veces no se ven pero son fundamentales para que el sistema funcione. El único hospital nuevo que tenemos es el Grierson, que aún no está terminado. Ahora estamos con la 2da. etapa de construcción y falta una 3ra.", afirmó la ministra.



Otra cuestión pendiente a resolver para el sistema de salud público de la Ciudad es cubrir vacantes en algunas especialidades y en las guardias de hospitales y el SAME. La Ciudad cuenta con 19.751 médicos para atender casi 9 millones de consultas y 300.000 cirugías anuales en los 14 hospitales generales, los 2 hospitales pediátricos y 19 hospitales especializados de la jurisdicción. Además, están los más de 40 centros de salud y acción comunitaria (Cesac) de los barrios, que dependen de los hospitales.



Bou Pérez plantea cual podría ser el problema para cubrir las vacantes. "Hay un cambio en la mirada sobre el funcionamiento de las guardias en los médicos más jóvenes. Yo vengo de una generación en la que sabíamos que en algún momento íbamos a hacer guardias de 24 horas", afirmó la ministra y añadió "la nueva generación no espera recibirse para eso, tiene otras pretensiones como ir al sector privado o consultorios, otras formas de trabajo dentro de su especialidad".

tenemos muchos problemas para cubrir guardias en terapia, neonatología, anestesia.

el 40 % de nuestra población es del conurbano.

El sueldo de un médico que recién ingresa al sistema ronda los, aunque varía si lo hace con o sin la residencia completa. La planta profesional incluye también a los 5299 médicos suplentes, que pueden cubrir hasta 10 suplencias por mes. Cobran, aunque algunos afirman que trabajan 12 u 8 horas. En tanto, el Ministerio de Salud porteño anunció el año pasado que se contrataríanpara las guardias.En ese sentido, Bou Pérez agregó "Son especialidades críticas que nos cuesta mucho cubrir. Hay que readecuar el sistema de guardias. El año pasado se hizo un llamado abierto para 315 médicos y tenemos alrededor de 110 hasta ahora. Seguiremos hasta llegar a todos".A Cudad de Buenos Aires la habitan cerca de 3 millones de porteños, pero todos los días ingresa la misma cantidad de personas, o más, desde el conurbano bonaerense.Sobre este tema, la ministra Bou Pérez sostuvo "tenemos un sistema de salud que excede las necesidades de la Ciudad. Tenemos la capacidad de atender al conurbano, lo que debemos hacer es organizarla mejor".Sobre esto detalló que "Ellos llegan a los hospitales que tiene más cerca, pero muchas veces no consiguen turno o no encuentran profesional. Para ellos tenemos que garantizar una derivación mucho más acompañada. Contamos con 2 hospitales pediátricos y casi todos los hospitales de agudos tienen servicio de pediatría. Debemos garantizar que las mamás tengan un corredor y derivación adecuada desde su localidad".La actual ministra de Salud tuvo un paso por el Hospital General de Agudos, donde fue subdirectora Médica y Jefa de Departamento Área Programática. Dicha institución tuvo una particularidad hace algún tiempo: renunciaron 2 directores en 5 meses. En agosto, decidió dar un paso al costado, quien en marzo había reemplazado a, y trascendió sobre esto una disputa gremial en el nosocomio.Bou Pérez intentó aclarar esta situación. "Los directores que renunciaron al Ramos Mejía son amigos de toda la vida. El doctor Seoane, neurocirujano, ama lo que hace y en un momento me dijo que iba a renunciar porque quería seguir operando. Ese fue el motivo de la renuncia. Ahí se hizo cargo del doctor Muñoz, quien también renunció, pese a que le pedí varias veces que no lo hiciera. Me dijo que estaba cansado y que no quería seguir. Actualmente, el subdirector a cargo de la dirección es Juan Pablo Rossini".

"Yo no estoy puesta por el doctor Gilardi"

Los médicos nos formamos para trabajar en instituciones que puedan ser libres en la accesibilidad de las personas a la salud

Hace algunas semanas, la legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Cambiemos,, denunció a la(AMM) por supuestas maniobras que realiza– la aseguradora de los médicos de los hospitales públicos de Ciudad de Buenos Aires- para desviar fondos a “empresas amigas” a través del pago de servicios inexistentes o sobrevaluados.La AMM, único entidad gremial reconocida para los médicos, es presidida desde hace 16 años por una misma persona, el Dr., quien en realidad tiene presencia en el sindicato desde hace, porque previamente fue durante 8 años protesorero y luego otros 8 años tesorero, antes de ganar su 1ra. elección de lista única. Gilardi siempre tuvo buena relación con el PRO y es tildado de poner y sacar ministros de Salud en la Ciudad., aclaró la ministra Bou Pérez y sobre la AMM y la denuncia de Ocaña sostuvo "la asociación es histórica y tiene una misión muy clara que es proteger al trabajador. Lo que están haciendo evidentemente lo hacen bien".Según un informe realizado por la ONG Defendamos Buenos Aires, se producen 3 episodios violentos por día, tanto en hospitales porteños como bonaerenses, afectando no sólo a profesionales de la salud, sino también a todo el personal. El estudio resalta que los hechos violentos vienen en alza hace 5 años y crecieron un 20% desde 2015, por lo que ya constituye "el segundo motivo de baja de médicos, enfermeros y auxiliares en general, luego de las ausencias motivadas en enfermedad personal".Ante cada episodio de violencia surge el debate sobre la presencia de policías o seguridad privada en hospitales, y si es correcto que estén armados. "Mi opinión personal es que dentro de un hospital no tiene que haber armas, aunque estoy abierta al debate", señaló Bou Pérez y agregó: ". A veces nos cuesta reubicarnos en la sociedad actual, muchas veces violenta y con la necesidad de tener hoy seguridad en los hospitales que 30 años atrás no pasada. La obligación del ministerio es proteger al personal de salud. Hay seguridad privada en la mayoría de los hospitales y dependiendo la zona de algunos, policía de la Ciudad".En octubre del año pasado, la Legislatura porteña sancionó una ley para que los porteños puedan acceder online a la información de su historia clínica. Se trata de lapara reducir las pilas de carpetas en los archivos hospitalarios, que ya no tienen lugar para acumular más papeles y para facilitar a los médicos conocer el estado de salud del paciente. "La historia clínica electrónica viene funcionando muy bien. Se aceptó por los equipos de salud, la recibieron muy bien. Mejora la calidad de atención. Estamos incorporándola en las guardias de los hospitales de agudos", afirmó finalmente la ministra.