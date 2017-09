Elevan a juicio oral la causa contra Milani por enriquecimiento

El juez federal Daniel Rafecas elevó este viernes a juicio oral la causa contra el exjefe del Ejército César Milani por presunto enriquecimiento ilícito.

En la investigación, el magistrado tuvo por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de $1.500.000, suma que no encontró justificación.

En el marco de esa cauda, Rafecas rechazó este viernes tres planteos de la defensa (de nulidad, de prescripción y de oposición a los requerimientos del fiscal y de la OA), y dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa, informó el Centro de Información Judicial.

Debe recordarse, que en este proceso, César Milani y el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro fueran procesados por el juez Rafecas en diciembre de 2016 por encontrar a Milani autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, mandando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $5.000.000, y a Barreiro como partícipe necesario, embargándolo en $2.000.000, fallo que fue confirmado recientemente por la Sala II de la Cámara Federal.

El delito prevé una pena de dos a seis años de prisión, multa de hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua.

En la investigación, el juez tuvo por acreditado que Milani no pudo justificar la compra de una casa ubicada en el barrio de La Horqueta, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, por un valor declarado de $1.500.000, suma que no encontró justificación en razón de que, a la fecha de la compra del inmueble en el año 2010, Milani no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como frente a la Oficina Anticorrupción, valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición. Barreiro supuestamente era quien había proporcionado un prestamo para la operación, algo que fue descartado porque este militar tampoco tenía capacidad económica para tener ese dinero.

Ahora la causa será sorteada y enviada a un Tribunal Oral Federal, que definirá la fecha del juicio, mientras el general espera detenido en una celda de la cárcel de Ezeiza, a que avancen el resto de los procesos en su contra por violaciones a los derechos humanos.