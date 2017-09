El PRO intenta cumplir con el mandato judicial de normalizar el SOMU

Los ex dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que participaron de la gestión gremial encabezada por Omar Suárez, no podrán presentarse como candidatos en las elecciones para normalizar a la organización sindical en los comicios que se realizarán entre el 18/12 y el 22/12. Así, la intervención decidida por el gobierno del PRO concreta la orden judicial de normalizar el gremio. Lo que se intenta es que la próxima conducción no sea afín a Suárez. Sorprende que en una actividad de personal embarcado durante semanas, se concrete un comicio en 4 días.

Por Urgente 24 Viernes 08 de septiembre de 2017 17:54 hs Compartí esta nota Imprimir