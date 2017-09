El interminable cerco de Hitler a Stalin

El enorme egocentrismo de Adolf Hitler le llevó a cometer aquel enorme yerro en julio de 1941, cuando definió su derrota a mediano plazo: envió 3 gigantescos contingentes (Norte, Centro y Sur) contra Rusia, destruyendo su pacto de no agresión con Josef Stalin. Hitler llegó a la conclusión de que si él no atacaba primero, lo haría Stalin. Si esto resultara información proporcionada por la Abwehr (inteligencia militar alemana) y no una especulación de Hitler, de todos modos Stalin pudo demostrar que se podía sobrevivir al ataque sorpresivo, y que un buen contraataque es más efectivo que el 'factor sorpresa'. Leningrado fue el inicio del final del Führer y su 3er. Reich.

