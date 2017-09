"En el Gobierno ya se preguntan si un gendarme no le pegó un tiro a Maldonado"

Hernán Iglesias Illa es coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Marcos Peña. Aquí algunas de sus afirmaciones:

> "Lo que más probablemente haya pasado o, lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya, no sé, pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente, eso tampoco me parece que podría ser parte de un plan del Gobierno, eso a mi me pareció una exageración."

> "Nostros creemos que el Gobierno da una respuesta institucional acorde a los pedidos que en su momento se iban solicitando. Cuando era una cuestión más de Gendarmería habló la Ministra de Seguridad, cuando fue un tema más de Justicia, el Ministro de Justicia, y en general, para dar la opinión del Gobierno, habló el Jefe de Gabinete."

> "Entiendo lo que dice Patricia de que a unos tipos a los que le estas pidiendo que pongan el cuerpo contra el narcotráfico, que están entrando y quedandose en barrios muy peligrosos, es muy difícil pedirles después que sigan haciendolo o sigan haciéndolo bien, cuando a la primera de cambio y, por cuestiones políticas, porque esta en la tapa de los diarios, vos removes a un comandante o a un Jefe de ellos porque te lo esta pidiendo la política y, en realidad vos estas convencido de que no hicieron nada."

> "Me parece que esa postura esta bien, no hay que hacer gestos. Hay que hacer la verdad, si uno esta convencido de algo tiene que hacerlo y bancar a la gente que tiene que bancar. Quizás se malinterpretaron algunas declaraciones, pero en el corazón de lo que ella quiso decir, yo estoy bastante de acuerdo."

> "Lo de desaparecido, honestamente, me parece que se saltó demasiado rápido en la oposición al hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada del tema."

> "Me parece que todas las reverberaciones que hubo sobre la Dictadura y, sobre los tiempos más oscuros de nuestra historia, en este último mes, me parecen un poco decepcionantes, porque no había información necesaria para hacer eso."

Felipe Solá

Antes estuvo Felipe Solá en FM La Patriada (entrevistado por Matías Colombatti, Nicolás Lantos y Adrian Vigna):

> "Hay cosas que van más allá del día cotidiano del avance de los problemas más serios. En este momento tenemos, hace un mes, el tema Maldonado como el más serio. Creo que a veces hay que reflexionar un poco, porque uno se mete con pasión y bronca, pero no son las mejores consejeras."



> "En Argentina los quilombos no se resuelven nunca, quedan todos abiertos. Los Gobiernos estiman que necesitan algunos quilombos, otros no los necesitan pero no saben como cerrarlos o no los quieren cerrar."

> "Ustedes saben de mi posición absolutamente opositora a este gobierno y la posición del Frente 1Pais es la misma."

> "Es el primer gobierno que se pone contento con la represión."

> "A nivel nacional, lo que peor nos puede pasar es que Patricia Bullrich maneje de nuevo algún conflicto así. Una persona que se disfraza de policía no tiene ninguna autoridad."

> "Yo no fuí a la marcha del viernes pasado pero sí ví por televisión los policías infiltrados, todos lo vimos. El otro día, durante una reunión con el secretario Avruj, se lo dije en la cara, todos vimos los infiltrados, ¿Y el Secretario de Derechos Humanos donde estaba? ¿Viendo Bloodline?"

> "El secretario de DDHH está para hablar en defensa de los derechos humanos y no un alcahuete del gobierno que, cuando alguien viola algo tan importante como un protocolo de seguridad, y te lo digo por dura experiencia personal, no lo ve o lo ve y se hace el pelotudo, por supuesto."

> "A (Claudio) Avruj le queda inmenso el puesto de Secretario de Derechos Humanos. ¿Por qué le sirve (Elisa) Carrió al gobierno, desde el punto de vista mediático? Porque le marca límites o eso parecía, porque en este caso los límites se le borraron. Hasta hace poco ella les marcaba límite y el gobierno corregía, era ideal, el que te marca límites lo tenés adentro. Ahora, ¿Avruj para marcar límites? Avruj no sirve ni para pintar la línea de cal de una cancha de fútbol."

> "Bullrich y Avruj son empleados de Macri. La responsabilidad política es de Macri, siempre es de arriba."

> "Desde el 27 de junio del 2002 hasta el último día que me preguntaron, siempre dije que la responsabilidad política de (Maxi) Kosteki y (Darío) Santillán es mía. Lo que no quiere decir que la culpabilidad es mía, pero sí me responsabilidad política.

> "Hay una tendencia en la Argentina que los quilombos siempre persisten."