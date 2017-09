Para Carrió, todos los que critican a la Bullrich son narcos

La diputada nacional cofundadora de la CC-ARI y de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, salió en defensa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien recibe muchos cuestionamientos a partir de la desaparición del artesano Santiago Maldonado en una reserva mapuche en Chubut, caso acerca del que la legisladora, a quien nunca le cuesta expresar sus opiniones, ha hablado poco y nada.

"Hay sectores del narcotráfico que quieren voltearla (a la Bullrich) y que tienen una jugada combinada con el kirchnerismo para eso”, declaró Carrió en una entrevista con radio Mitre (Grupo Clarín). En el contacto telefónico, la legisladora dijo: “Hay una operación vinculada con la salida de (Juan Patricio) Furlong (ex subsecretario de Inteligencia Criminal), a quien denuncié hace dos años y que es socio de (Eugenio) Burzaco. Pero sobre todo hay una operación de sectores del narcotráfico que quieren la cabeza de la ministra y están buscando cualquier excusa para pedir su salida”.

Carrió elogió a la ministra y aseguró que ella “no transa con los narcos”, en referencia a que las grandes mafias de narcotraficantes están “perdiendo” muchos cargamentos de drogas.

Sin embargo, y en medio de un tenso ambiente con ánimos muy caldeados, y por último, pero no menos importante, en vientos de campaña electoral, la diputada Carrió se ha mantenido al margen en cuanto a la desaparición del artesano Santiago Maldonado, que lleva 40 días sin saber dónde está, quién se lo llevó, donde se escondió o quien lo desapareció.

En la entrevista, cuando se le preguntó si defendía la tarea de la ministra Bullrich y sabiendo, que la pregunta era en referencia con este caso, la legisladora respondió: “No defiendo a Bullrich por este caso puntual. Pudo haber habido errores en el accionar, pero defiendo el trabajo de la ministra en general. Hay razones espurias para voltearla”.

Carrió “Twittera” sobre Maldonado

Elisa Carrió, al parecer, defiende el manejo que le ha dado el Estado, vía Patricia Bullrich, al caso de Santiago Maldonado, pues a través de su cuenta en Twitter sólo opinó, a fines del mes pasado, para atacar a la oposición, asegurando que la desaparición del joven pudiera tratarse de una creación del kirchnerismo.

“Si la hipótesis de la desaparición de Santiago Maldonado fuese una invención kirchnerista, sería perverso, infrahumano y delictivo”, tuiteó ella, provocando 1.586 respuestas, 4.858 retweets y 10.298 'Me gusta' en la red social. Ese mismo día (el 30/08) también tuiteó: “Todo esto me recuerda al caso del albañil Luis Gerez, en diciembre de 2006, que fue una grosera operación del ex presidente Kirchner”.

Del mismo modo, y aun cuando las últimas hipótesis apuntan a la Gendarmería Nacional, e incluso se inició una búsqueda “aguas abajo” en el río Chubut, la diputada sigue creyendo en la fuerza de seguridad y así lo publicó en la cuenta del pajarito.

“Gracias a Dios Santiago Maldonado no fue herido, hay que seguir buscando su paradero. Se trata de una cuestión de derechos humanos”, y siguió: “También creo en lo que dice Gendarmería, por lo menos hasta ahora”.

Lo último que declaró la diputada sobre el caso también lo hizo a través de Twitter el mismo día que escribió que ella “cree” en la Gendarmería, pero en este caso, escribió que casos como estos no deben politizarse ni utilizarse para fines electorales.