Se entregaron a la Justicia directivos de JBS

Joesley Batista y Ricardo Saud se entregaron en la sede de la Superintendencia Regional de la Policía Federal en São Paulo, en la tarde de este domingo (10/09). Los empresarios tienen pedido de prisión ordenado por el juez del Tribunal Supremo, Edson Fachin, por violación del acuerdo de colaboración premiada. La petición de prisión se hizo después de que el fiscal general Rodrigo Janot concluyó que ambos ocultaron al Ministerio Público hechos criminales que debían haber sido contados en los testimonios. La conclusión de que los delatores omitieron información pasó a ser investigada por la Procuración General de la República a partir de grabaciones entregadas por los propios delatores como complemento del acuerdo. La PGR también pidió la detención del ex fiscal Marcelo Miller, pero Fachin dijo que no hay elemento indiciario con la consistencia necesaria para la ordenación de la prisión temporal. El sábado (09/09), la defensa del grupo empresarial J&F puso a disposición de la Justicia los pasaportes del empresario Joesley Batista y del ex director de Relaciones Institucionales del holding, Ricardo Saud. La defensa del ex procurador Marcelo Miller también puso sus documentos a disposición.

Domingo 10 de septiembre de 2017