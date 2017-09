Jefe de Gendarmería de El Bolsón: "No hubo contacto con ninguna persona”

Anoche (10/9) habló finalmente con la prensa Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón que participó en el procedimiento del 1 de agosto pasado para liberar la ruta 40 en Chubut y que habría derivado en la desaparición de Santiago Maldonado. Lo hizo en el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata. Allí, negó participación de hombres en la desapacirión del joven artesano.

Sobre Méndez circulaban varios rumores, especialmente después de que hablara Juan Pablo Escola, segundo al mando del Escuadrón 36 que encabezó el desalojo de la ruta. Se dijo que el jefe del 35 era el más incómodo con la desaparición del joven artesano y que podrían quebrarse y romper un supuesto pacto de silencio.

Otra versión indicaba que habría sido separado por sus propios pares, tras una serie de llamadas amenazantes a su casa, en el centro de El Bolsón, según informó ayer (10/9) el diario Perfil.

“Después de eso le mudaron a su familia a un lugar supuestamente más seguro, pero la realidad indica que lo aislaron, lo dejaron solo, se lo hicieron a propósito”, dijeron fuentes citadas por Perfil.

Fue en uno de los móviles del Escuadrón 35 donde durante los allanamientos se encontraron manchas de sangre y pelos que están siendo analizados y cuyos resultados podrían estar a mediados de esta semana.

En PPT, Méndez contó que los efectivos de la fuerza de seguridad llegaron el 31 de julio a la ruta donde la comunidad mapuche llevaba a cabo una manifestación. "Nos hicimos presentes para hacer el desalojo cumpliendo la orden judicial de Otranto. Pedía que se normalice la transitabilidad y se logró hacer sin inconvenientes", relató.

Cabe destacar que Méndez no estuvo desde el comienzo en el operativo, se sumó a Escola después. La Justicia aún no pudo determinar quién estaba a cargo del operativo cuando se habría producido la desaparición de Maldonado según denunciaron los testigos.

Luego, Méndez agregó que a las 11 del día siguiente se produjo otra interrupción, tras la cual intervino nuevamente Gendarmería. "En el procedimiento tiene que haber habido unos 30 gendarmes de El Bolsón", precisó.

En ese procedimiento quedaron heridos dos agentes. "Uno con fractura y hundimiento del cráneo producto de las pedradas que caían. El otro con una doble fractura de pómulo derecho", detalló. Uno de ellos, Emmanuel Echazu, le comentó que "había sentido una pedrada cuando estaban entrando".

Sobre el operativo, Méndez explicó que los gendarmes "avanzaron hasta cerca del río" y recalcó que "no detuvieron a nadie". "El manifestante siempre estuvo a más de 40 metros de distancia. Nunca hubo una aproximación de tener contacto con una persona", sostuvo.

Además, informó que el jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Noceti, "pasó en un momento" tras el procedimiento. "Saludó, preguntó qué es lo que había pasado y se le informó. Preguntó si teníamos heridos y se retiró", indicó.

También calculó que Gendarmería permaneció unas cinco horas en el predio de Cushamen. "Hay que buscar elementos de interés en la causa. Se los cataloga, se hace un inventario y se toma contacto con la Justicia", argumentó.

Con respecto a las grabaciones del procedimiento, Méndez remarcó que "se filmó lo que se consideró que era necesario para la Justicia", mientras que el informe oficial de Gendarmería sostiene que "no hubo registro fílmico en razón de no contar con los medios técnicos adecuados".

También reveló que el legislador porteño Gustavo Vera se comunicó con él: "Me llamó diciéndome que era muy amigo de Su Santidad y que ellos sabían todo lo que había pasado. Que tenían los datos necesarios y lo único que restaba saber era dónde está Santiago. Me puso mal, le pedí que si tenía algún dato que se acercara al juzgado. Sentí angustia. Evidentemente esta persona no tenía nada cierto".