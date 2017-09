Maldonado: 8 claves y un alivio para Macri

Arranca otra semana sin Santiago Maldonado y se esperan varias novedades en torno a la causa y a la pesquisa. De lo que dejó la semana pasada surgen algunos puntos destacables:

- Quedó claro que Mauricio Macri quedó atrapado en la Grieta que él mismo fogoneó para la campaña electoral, un tema que siempre advertimos en Urgente24. Eso lo llevó a atribuir la desaparición del joven al solo uso político del kirchnerismo y la izquierda. Cuando se descubrió que no había lugar para otra hipótesis que no incluyera a Gendarmería su reacción fue tardía y el daño se expandió a toda la fuerza.

- El Gobierno nacional confundió lo que puede haber sido un exceso aislado de uno/s gendarmes con la defensa de toda la fuerza y su demora en reaccionar alimentó la teoría de la defensa corporativa y el respaldo irrestricto del oficialismo que dio a entender que no facilitarían la investigación de los uniformados. El raid mediático de Patricia Bullrich no ayudó tampoco y por eso fue reemplazada por Germán Garavano y Avruj.

- El Gobierno sólo reaccionó cuando se cayó la hipótesis del acuchillado por el puestero. Y nunca preparó un Plan B.

- Cristina Fernández encontró un nuevo eje de campaña después de que sus economistas del Instituto Patria le advirtieran que hacia octubre se notará una mejora económica o al menos un alivio mayor en la situación que se percibía antes de las PASO. Ya quedó demostrado que la situación económica como principal argumento no le sirvió para ganar por una clara diferencia en agosto.

- Estalló el conflicto mapuche, hasta ahora larvado y que además atañe también a la relación con Chile, por la extradición de Jones Huala y los atentados en ambos países, será un tema a tener en cuenta por el Presidente.

- Elisa Carrió irrumpió en la escena poítica después de un largo silencio. Poco habló sobre Maldonado y se enfocó en otra interna palaciega para respaldar a Bullrich en contra de Eugenio Burzaco y resaltar su lucha contra el narcotráfico.

- Nuevamente queda también bajo sospecha el rol de la AFI. Gustavo Arribas parece haber fracasado en su función de acercarle información a Mauricio Macri y lo dejó embarcarse en la hipótesis del acuchillado, que le costó caro al Gobierno nacional y mucho tiempo perdido. Arribas ya tiene complicaciones judiciales y ahora suma su imposibilidad de conseguir datos.

- A pesar de todo, el Gobierno nacional y el uso político de Cristina Fernández, el caso Maldonado no parece tener impacto en el electorado. Al menos eso afirman dos sondeos recientes. Uno de ellos fue leído atentamente por la Casa Rosada y proviene de Santa Fe, a ese se sumó uno de Taquión que hoy reproducimos en Urgente24. Sería un alivio para Cambiemos después de los errores cometidos y el tiempo perdido durante casi un mes.

A propósito del impacto electoral, Diego Dillenberger en su programa La Hora de Maquiavelo analizó en profundidad la cuestión:

Por último novedades desde la defensa de la familia Maldonado: la abogada Verónica Heredia afirmó este lunes que las autoridades "están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada" del joven.



"Santiago en víctima nuevamente de la desaparición forzada de persona", dijo Heredia, quien argumentó que "se sigue haciendo que se busca" a Maldonado pero que en realidad "no se lo está buscando".



"Sabemos que no está Santiago y que no se lo está buscando", afirmó Heredia, quien se quejó de que "se sigue haciendo que se busca a Santiago".



La letrada insistió en que "los testimonios están acreditados (en cuanto a) que Santiago fue brutalmente golpeado por gendarmes y subido a la camioneta".



"Hay más testigos que estuvieron (en el lugar) que tienen que declarar", señaló Heredia, quien precisó que "en los testimonios surgen las contradicciones de los propios gendarmes".



En declaraciones a Radio Rivadavia, la abogada resaltó que "hay testigos que dicen que Santiago fue fuertemente golpeado, subido a un unimog y cambiado a una camioneta".