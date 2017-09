D'Elía perdió la fe en Cristina: "No te compres la ilusión de que vamos a ganar"

El piquetero Luis D'Elía reconoció que la ex presidente Cristina Fernández "está perdiendo la elección" de acuerdo a las últimas encuestas. El análisis formó parte de un extenso editorial que realizó este lunes en su programa de Radio Rebelde.

"Charlando con un encuestador de los nuestros, de esos que suelen dar en el blanco, y que voy a preservar su nombre, me decía 'Luis, estamos 3 puntos abajo, porque mucha gente que está con Massa, y algunos que están con Randazzo, están votando a Macri, o mejor dicho a Bullrich, o mejor dicho a Vidal'. Cristina está perdiendo la elección en la provincia de Buenos Aires por 3 puntos. Estamos perdiendo la elección", aseguró D'Elía.

De confirmarse la proyección, el oficialismo lograría revertir el 22 de octubre el resultado de las primarias, cuando la ex jefa de Estado fue la postulante más votada y obtuvo una diferencia de 20 mil votos sobre Cambiemos.

D'Elía intentó dar una explicación de la dispersión de votos. Dijo que "en estos tiempos" hay "dos figuras sociológicas que se conjugan: el patasucia y el tilingo", quienes expresan "una parte importante de la sociedad argentina". "Durán Barba los conoce muy bien", resaltó.

Y desarrolló: "El tilingo se cree de clase media y se identifica con las clases altas, sueña y quiere ser como los poderosos. Buena parte de estos sueñan con ser Macri, son la tilinguería media, cooptada culturalmente, derrotada, sin valores… Equivoca el ser con el tener y desde las usinas del PRO le comen la cabeza".

"El patasucia –definió D'Elía– es aquel que habita en el mundo de los pobres y que vota a Macri. Es el típico ejemplo, según Paulo Freire, del 'oprimido que imita las conductas del opresor'. Nosotros tenemos que trabajar sobre los tilingos y los patasucias, y ayudar a superar esto que hoy es derrota".

Marginado de las listas de Unidad Ciudadana, D'Elía fue candidato en agosto a diputado nacional. Pidió que los votantes de CFK cortaran boleta, pero no le fue bien: apenas obtuvo el 0,17 por ciento. La ultraderecha de Alejandro Biondini consiguió más votos que él.

El piquetero no podrá competir en octubre porque no superó el umbral de 1,5% que impone la ley. No obstante seguirá apoyando a Cristina aunque por ahora no le tiene mucha fe: "Prefiero decírtelo ahora y no que te compres la ilusión de que vamos a ganar", sentenció hoy.