Memorándum con Irán: Bonadio unificó 2 causas contra Cristina

El juez federal Claudio Bonadio resolvió este lunes (11/09) la unificación del expediente en el que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex canciller Héctor Timerman por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la Amia con la causa que tramita en su juzgado por presunta "traición a la Patria", ambas a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.



En el primero de los casos, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió, la semana pasada, que la ex mandataria sea citada a declaración indagatoria, en coincidencia con la denuncia que el fiscal federal Alberto Nisman radicó el 14 de enero de 2015, días antes de morir de un tiro en la cabeza.



Y en el segundo, la Corte Suprema avaló, en agosto último, la investigación por supuesta "traición a la patria" al rechazar el planteo de la defensa que entendía que no podía abrirse otra investigación ya habiendo una denuncia por "encubrimiento" a Irán.



El viernes pasado, la ex presidente denunció una "persecución judicial" en su contra y consideró que el pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que sea citada a indagatoria en el marco de la causa por encubrimiento en el atentado a la AMIA "revela que los fiscales y los jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada".