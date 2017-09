China cierra más internet mientras este "influencer" opera desde Manhattan

El 18/10, comenzará el 19º Congreso del Partido Comunista de China. En la reunión, alrededor de 2.300 delegados elegidos a dedo elegirán un nuevo Comité Central que luego llevará a cabo su propio cónclave para renovar los miembros de los cuerpos decisores más poderosos del país, explica el semanario británico The Economist. Al Presidente, jefe del partido y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Xi Jinping, aún le quedan 5 años más al poder, si sigue el precedente de quienes lo antecedieron (aunque algunos creen que quiere quedarse con su trabajo durante más tiempo que la década usual).

"El Partido Comunista de China (PCC) se embarcará pronto en su propio 'Game of Thrones' cuando los delegados se reúnan para su 19º Congreso Nacional en Beijing", escribió Simon Hill en The Diplomat. "Una variedad de puestos serán elegidos para los próximos 5 años - incluido el vitalmente importante Secretario General del PCC (Presidente de la República Popular China) así como los miembros del Comité Permanente (algo así como el gabinete en Gran Bretaña)." Hill aclara, al igual que The Economist, que es virtualmente una certeza que Xi será reelegido como Secretario General durante otros 5 años.

"Esta reunión la dará a Xi su primera chance implementar grandes cambios de personal en los puestos máximos del partido -sus antecesores fueron quienes eligieron a los 25 miembros del actual Politburó en el Congreso previo en 2012. Se espera que esta reunión ofrecerá pistas de cuán efectivamente Xi ha consolidado su poder desde ese entonces y qué planea hacer con él", apunta The Economist. "Alrededor de la mitad de los casi 400 miembros del Comité Central seran reemplazados, así como 2/5 el Politburó. También serán nombrados nuevos jefes militares. Pero la mayor parte de la atención estará centrada en quién logra entrar en el Comité Permanente del Politburó. 5 de sus 7 miembros están por retirarse, incluido Wang Qishan, un firme apoyo de Xi en el grupo, quien está a cargo de su campaña anticorrupción", explica The Economist. Lo más probable es que el próximo Comité Permanente esté compuesto por más fieles a Xi.

Mientras se acerca el "Día D" del PCC, el Gobierno está determinado a controlar la actividad de sus ciudadanos en internet lo más ajustadamente posible, explica Charlotte Gao de The Diplomtat. "A pesar de que numerosas regulaciones sobre la internet han sido lanzadas recientemente, el Gobierno cree que la mejor manera de regulación es vía la autocensura. El 7/9, reglas detalladas para los grupos de chat y las cuentas públicas online (N de la R: en plataformas de redes sociales) fueron presentadas, instruyendo a los internautas chinos cómo conducirse en la autocensura." La Administración del Cíberespacio de China (CAC según sus siglas en inglás) -el máximo órgano sensor de internet del país- emitió 2 nuevas reglas para promover "el desarrollo saludable y ordenado de la comunidad online" y "sostener los valores socialistas centrales." Estas entrarán en efecto el 8/10 y demandan que todos aquellos que administran un grupo o tienen una cuenta pública regulen la conducta de los miembros del grupo o la información que se postea. Mientras que en el pasado ha habido muchas regulaciones sobre compañías de internet que proveen las plataformas sociales, esta vez la novedad es que el énfasis está puesto en lo individuos, marca The Diplomat.

Mientras el Gobierno chino ajusta el corset en casa, tiene un problema al otro lado del mundo. Se trata de Guo Wengui, "el 'influencer' millonario que se enfrenta al Gobierno chino", según lo describió Eduard Fernández en El Confidencial. "Un magnate con cuenta de Twitter exiliado en Manhattan se ha convertido en la mayor amenaza para el Partido Comunista. En sus posts mezcla las revelaciones con el chismorreo." Wengui había desarrollado lazos cercanos a servicios de inteligencia tanto civiles como militares antes de irse de China en 2015, explica Mingde Wand en The Diplomat.

"En pocos meses, el magnate chino Guo Wengui ha conseguido convertirse en una de las principales voces contrarias al régimen en el extranjero, y en una auténtica estrella de la red social. Guo, considerado próximo a uno de los ex altos cargos del Ministerio de Seguridad Nacional, se ha hecho popular por lanzar acusaciones de corrupción contra los gobernantes chinos a través de vídeos y emisiones en directo, a menudo sin aportar pruebas claras sobre las mismas. Sin duda, el millonario disfruta de su nueva popularidad, y su cuenta de ‘Twitter’ es un popurrí de entradas sobre su vida entre la jet-set, ‘selfies’ con admiradores, consejos de salud, fotomontajes que le presentan como un héroe, y todo tipo de amenazas veladas contra la cúpula dirigente", explica Fernández.

El principal blanco de las acusaciones de Wengui es Wang Qishan, el líder en la campaña anticorrupción del Gobierno. Guo se presenta a sí mismo como un defensor de Jinping. Según The New York Times, Wengui clama que su motivación para llevar a cabo sus acciones es que el Estado chino le disparó a uno de sus hermanos en 1989 y quiere venganza. Sin embargo, las circunstancias de esa muerte, plantea el diario, son turbias, al igual que gran parte de la historia de Wengui.

El punto es que las acusaciones del magnate lograron atravesar la muralla virtual china a pesar del bloqueo a Twitter y YouTube. El 19/4, Wengui estaba siendo entrevistado en Voice of America, y tuvo que ser interrumpido por amenazas hechas por el ministerio de Exterior chino. Un día antes, el Gobierno había sacado una notificación roja a través de Interpol. Sin embargo el tiro le salió por la culata: a partir de ese día, el interés de búsqueda en internet por Wengui empezó a sobrepasar el de Xi Jinping y Wang Qishan combinados, explica The Diplomat. Su punto débil reside en la poca evidencia con que sustenta sus acusaciones, aunque ha hecho promesas de mostrarla en el futuro cercano.