Massa: "Patricia Bullrich mintió"

El candidato a senador por 1País, Sergio Massa, afirmó que la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, "sin dudas va a tener que renunciar" en caso de que Santiago Maldonado continúe desaparecido o se lo halle sin vida.



"Si Santiago Maldonado no aparece con vida o no aparece, la ministra va a tener que renunciar", enfatizó Massa en declaraciones al programa "El Destape", que se emite por Radio 10. En ese contexto, evaluó que "el Gobierno debería ponerse siempre del lado de la víctima".



El diputado nacional por el Frente Renovador (FR) sostuvo que "Bullrich mintió cuando dijo que no había participado su jefe de gabinete", Pablo Noceti, en el operativo de la Gendarmería realizado el 1 de agosto pasado en la Ruta 40, en Chubut.



"Encubrir el accionar mafioso de una fuerza de seguridad desnuda la intención del gobierno", dijo Massa, quien advirtió: "El Estado primero negó, luego ocultó información y finalmente está reconociendo que tiene un problema".



Al evaluar el caso, el diputado indicó: "Por ahora tenemos una persona desaparecida de forma forzada y una familia que espera respuesta del Estado".



Por otra parte, el candidato a senador nacional dijo que "Argentina necesita un camino diferente" al que está transitando el gobierno de Mauricio Macri, e hizo hincapié en desarrollar los ejes del "trabajo y la educación". "Para defender el trabajo tenemos una propuesta de empleo joven muy similar a la que a Córdoba le permitió generar empleo y que hoy permitiría crear 250 mil puestos de trabajo en toda la Argentina", aseguró Massa.



De cara a las eleccioles legislativas del 22 de octubre, manifestó : "Creo que vamos a crecer como fuerza política y vamos a generar una alternativa para darle al argentino la posibilidad de elegir bien el voto".



"Nosotros tenemos el desafío de convencer a todos los que no votaron ni a uno ni a otros y convocar a quienes no fueron a votar planteándoles la importancia de que en el congreso tengamos la posibilidad de cambiar la economía, el sistema jubilatorio sin ponernos en el lugar del odio, la revancha", concluyo Massa.