Pérez Esquivel rechazó duramente la visita de Netanyahu

El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, rechazó la llegada al país del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al asegurar que "brinda protección a un represor de la última dictadura argentina".



"No sólo él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por matar civiles bombardeando escuelas, hospitales y mezquitas de Palestina, sino que además le brinda protección a un represor de la última dictadura argentina", afirmó a través de un comunicado.



Pérez Esquivel hizo referencia así a la negativa que diera Netanyahu en mayo de este año a la solicitud de extraditar a Teodoro Aníbal Gauto, prófugo de la justicia argentina y con pedido de captura internacional de Interpol, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar de la Argentina.



Según el referente de los Derechos Humanos, "Macri tiene la obligación legal y moral de exigir a Israel la extradición de Gauto a la Argentina para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura".



"No me extraña que este Presidente, tan empeñado en desconocer los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, en minimizar la política de DDHH, y desconocer la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tenga buenas relaciones con un protector de represores. No es casual que no hablen del terrorismo de Estado", añadió.

Netanyahu llegó este lunes (11/09) a la Argentina, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Mañana mantendrá un encuentro histórico con Macri, ya que es la primera vez que llega a la Argentina en visita oficial un primer ministro de Israel desde la creación de ese Estado.

Por la llegada de Netanyahu, el gobierno activó un amplio operativo de seguridad, que incluye cortes de calles y el despliegue de efectivos policiales en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos en inmediaciones del hotel Alvear, donde se hospeda Netanyahu y su mujer, Sara.



Mañana, luego del tradicional homenaje al libertador general José de San Martín en el monumento ubicado frente a la Cancillería, previsto para las 10, Netanyahu será recibido por Macri a las 12 en la Casa Rosada, donde primero mantendrán una reunión bilateral y posteriormente, ofrecerán una declaración conjunta ante la prensa.

Según adelantaron fuentes del gobierno, Macri y Netanyahu "firmarán un acuerdo para la entrega de material de la época del Holocausto" y "convenios de cooperación en materia de Seguridad Social y promoción de inversiones".

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí adelantó que se firmaría la transferencia electrónica a Israel de 139.544 documentos y fotografías históricas de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, "los cuales permitirían una comprensión más profunda de la Shoá y otros crímenes de lesa humanidad, en una iniciativa conjunta de la Cancillería argentina y el Museo del Holocausto de los Estados Unidos".

Durante su visita, que se extenderá hasta el miércoles por la mañana, Netanyahu también rendirá homenaje a las víctimas de los atentados de 1992 contra la embajada de Israel y de 1994 en la AMIA.