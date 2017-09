Lady Gaga tiene que promover su película y, entonces, se rompe el corazón (?)

La cantante se presentó este fin de semana en el Festival de cine de Toronto por la presentación de su nuevo documental biográfico, "Gaga: Five foot Two" (el título alude a su estatura, cinco pies y dos pulgadas, o sea 1.52 metro), una pelicula original de Netflix que se estrenará el 22/09.

La pelicula está enfocada principalmente en el proceso de creación de su quinto álbum de estudio, Joanne (2016) y lo que fue su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El pasado sábado 8/09, el film se mostró en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y prevé ser publicado en todo el mundo el 22 del mismo mes a través de Netflix.

"Gaga: Five Foot Two" sigue de cerca a Lady Gaga desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, y se enfoca mayormente en el proceso de creación de su quinto álbum de estudio, Joanne (2016), con tomas donde la artista se reúne con Mark Ronson y Florence Welch. Además, el documental muestra a Gaga grabando sus escenas para American Horror Story: Roanoke, hablando sobre sus diferencias con Madonna, visitando a su familia, yendo al doctor para consultar el estado de su cadera, siendo intervenida por la policía en un almacén de Walmart, grabando el videoclip de «Perfect Illusion» y ensayando para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Gaga afirmó que necesitaba "algo de recuperación para sanar" y que era "liberador" poder hablar del dolor que sufre a través de su documental. “Necesito un tiempo para descansar, bajar el ritmo un tiempo para curarme", confesó.

“Tengo gente que me toca y me habla durante todo el día, y luego llego a casa y estoy sola. Vendía 10 millones de discos y perdí a Matt; de nuevo vendí 30 millones y perdí a Lüc; terminé este rodaje y rompí con Taylor. Mi vida es eso, éxito y rupturas a partes iguales. Es difícil afrontar la vida con el corazón tan roto”, dijo Lady Gaga en su presentación en el festival. 1 mes antes fue Sinead O’Connor quien dijo sentirse sola, padeciendo una enfermedad mental que la tenía devastada. Y Selena Gómez ha pedido un descanso tanto al público como a la prensa. El estrés, los conciertos, compromisos publicitarios, entrevistas, contratos viajes… y verse expuestos las 24 horas al día por todo el mundo: muchos necesitan un respiro. La crisis emocional fue terrible en el caso de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, quien se suicidó en julio.

Lo que no se entiende, en el caso de Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, una maquina imbatible de instalación mediática (no olvidar en sus comienzos cuando se hizo correr la versión de que era hermafrodita), es que hace poco presentó a su supuesto novio nuevo: su agente Christian Carino, tal como se dijo a finales de enero, 7 meses después de que la cantante rompiera el compromiso de 5 años con el actor y modelo estadounidense, Taylor Kinney.

Durante un concierto en el estadio de Nueva York Citi Field, ella afirmó al público que está totalmente enamorada de Carino “ Cuando fui al backstage Christian estaba junto a las escaleras, asegurándose de que yo estaba bien. Lo mejor de estar enamorado de alguien es tenerlo allí para agarrarte si te caes” , dijo la artista.

Carino tiene 48 años y es un agente o representante que trabaja para Creative Artists Agency. Entre los clientes de la empresa se encuentran Miley Cyrus, Justin Bieber, Christina Aguilera, Jennifer López, Harry Stiles y Simon Corwell. Su anterior pareja fue Lauren Cohan, una de las actrices protagonistas de The Walking Dead.

"Estoy emocionada por pasar tiempo reflexionando sobre los últimos diez años y empezar a pensar en lo que quiero crear a continuac i ó n ”, afirmó ahora Lady Gaga, afirmando sin embargo que ella no puede estar "sin hacer música o sin crear". Así ella dejó en claro que está pensando en un retiro temporal, más bien coyuntural. Al fin de cuentas ella es benévola con los periodistas: siempre les obsequia un título para la nota.

" Q ui se compartir un poco de mí a mis fans como nunca lo hice. Pero no lo quería hacer sola. Pensaba que no iba a ser totalmente objetiva sobre mí, pensaba que no podía armar mis propias partes para mostrarlas, así que le cedí a Chris (Moukarbel, el director del filme) para que lo haga ", dijo Gaga en conferencia de prensa. ", dijo Gaga en conferencia de prensa.

En diversas oportunidades, a lo largo de su carrera, Lady Gaga manifestó su lucha contra la depresión, sus problemas alimenticios y sus enfermedades y dolores crónicos.

Tal es así, que este año posó para la revista estadounidense "Arthritis", en la que confesó que sufre de sinovitis (una inflamación de la membrana que cubre las articulaciones) y habló de la lesión en la cadera que la llevó a posponer su gira The Born This Way Ball Tour en 2013.

Gaga se tomará un tiempo de los medios y de la gran exposición como así también de la música. Por otro lado, surgen las dudas de si se trata por su nuevo amorio en puerta o por sus graves problemas psicológicos y de salud.