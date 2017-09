Oscar Martínez, sobre la política actual: "Esto ya es una guerra”

El actor Oscar Martínez disparó contra el peronismo y contra aquellos que comparan al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura.

“Lo que pasa en el país me genera preocupación, angustia, tristeza y enojo porque estoy viviendo algo que viví muchas veces y me siento rehén de una porción fanatizada de la población que no acepta los términos de la democracia tal como debería”, dijo Martínez, en diálogo con La Conversación de La Once Diez.

“Comparar este Gobierno con la dictadura es de una demencia inexplicable, podés no estar de acuerdo y expresarlo, siempre y cuando se haga en el marco de la ley, pero esto ya es una guerra“, agregó Martínez.

También criticó al peronismo y manifestó: "Ha llevado políticas antagónicas con el mismo sello. He sido víctima de las divisiones internas de ese movimiento, que representa a un 30% de la población en el mejor de los casos, pero que llevaron siempre una política violenta, autoritaria, agresiva, intolerante“.

“Han conspirado contra todo gobierno democrático que no sea propio y lo siguen haciendo. Estoy grande para seguir soportando eso. El peronismo no es más que eso, una ideología del poder. Cuando le tocó ser populista fue populista, cuando tuvo que disfrazarse, lo hizo. No olvidemos el apoyo del matrimonio Kirchner al menemismo, cuya política era opuesta”, disparó.

El actor, que se encuentra en Nueva York (USA) por una película, también explicó que en muchas oportunidades se sintió extranjero en la Argentina, motivo por el que acepta las ofertas aborales en el exterior. "Trabajo en otras condiciones, hay muchas cosas que padezco en Argentina que acá (en el extranjero) no", dijo Martínez.

"Me apena lo que pasa, me da rabia, me intoxica. Lo de las últimas semanas lo seguí de lejos y sé lo mal que me sentiría estando ahí", concluyó el actor.

El audio completo: