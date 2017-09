Celebra sus 15 años de vida gracias a un trasplante de corazón

Abril nació como una niña con un excelente estado de salud el 10 de agosto de 2002, pero cuando tenía apenas un año fue afectada por un adenovirus(una familia de virus que infectan tanto humanos como animales) que se situó en su corazón provocándole una grave cardiopatía que la dejó en emergencia nacional para un trasplante.

En 2004, finalmente Abril Dispenza recibió un trasplante inédito de corazón en el Hospital Garrahan, Argentina. Ayelén, otra beba de 18 meses que luchó 7 días con la fractura de cráneo masiva de un terrible accidente de tránsito en Santiago del Estero fue la responsable de salvar la vida de Abril, ya que sin su corazón la vida de Abril no hubiese podido continuar. En el accidente de auto, la donante perdió también a su madre y a su hermana mayor.

Esta operación fue considerada como una hazaña para la medicina local. Luego, sólo hubo dos trasplantes más de donante incompatible -o de "sangre cruzada"-: el segundo fue en el 2014 y el nene trasplantado falleció por causas neurológicas ajenas al trasplante. El tercero, en 2016, sigue con vida y en seguimiento en el Hospital Garrahan.

La conmovedora historia de Dispenza sirvió de impulso para que se sancionara la "Ley del Donante Presunto".

Esta Ley conocida como la 24.193 de Trasplante de Órganos y Tejidos actualizada por la Ley 26.066 del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación, es la herramienta legal que otorga a los argentinos el derecho a decidir sobre el destino de sus órganos y tejidos después de su muerte.

El artículo 19 bis que entró en vigencia en abril de 2006, introduce el “consentimiento presunto”. La nueva normativa establece que toda persona capaz y mayor de 18 años pasa a ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, salvo que haya manifestado su oposición. En tanto, la negativa es respetada cualquiera sea la forma en que se haya expresado.

El sábado 09/09, la joven cumplió 15 años y lo festejó con el equipo del Garrahan que practicó el primer trasplante del país con un órgano no compatible y con la familia de la niña que le dio la posibilidad de sobrevivir.

En la esperada celebración, Abril, ingresó al salón acompañada del padre de la niña donante. "Él no sabía nada, pero nosotros veníamos pensándolo hacía meses con Abril. Se lo propusimos 5 minutos antes de la fiesta, para que no pueda negarse. Yo estaba muy preocupado con que él estuviese incómodo. Nunca quiso hablar con los medios y había muchos en la fiesta. Me dijo "ese es tu lugar" y yo le dije: "los dos somos los papás de Abril", afirmó el padre de la quinceañera.

La fiesta tuvo un acontecimiento muy significante para la niña, ya que contó con un video en español donde el cantante de Coldplay, le deseaba feliz cumpleaños. Además, Horacio Vogelfang, el jefe del equipo de Trasplante Cardíaco que logró que no hubiera rechazo del corazón pese a que las bebas tenían distinto grupo sanguíneo, fue el que logró que la adolescente conociera, casi a solas, al cantante Chris Martin en su última visita al país.

"Vogelfang no deja de darnos. En la última visita de Coldplay al país me llama y me dice: 'Conocés a tal, bueno, no quiere ningún tipo de prensa y viene al Garrahan a estar con los chicos. ¿A Abril le interesaría conocerlo?'", relata Sergio el padre de la niña.

El saludo de Chris Martin para Abril

La familia de Abril esperaba un milagro y los médicos pusieron mucho de su parte para hacerlo realidad. "Los cirujanos Horacio Vogelfang y Gerardo Naiman me llamaron para decirme que estaban estudiando un protocolo canadiense de trasplante con sangre cruzada para el que había sólo dos precedentes a nivel mundial. Más allá de la magia que tienen en sus manos, yo destaco la valentía de los médicos, porque si dejaban pasar el órgano, Abril se moría y ellos no arriesgaban: pero lo hicieron y ella hoy está cumpliendo 15 años", confesó su padre Sergio.

Abril sueña con estudiar medicina cuando termine la secundaria. Sin duda se tratará de una excelente profesional que logrará salvar la vida de mucha gente, asi como salvaron la de ella misma.