Cada vez más 'embarrada la cancha' del caso Maldonado

La desaparición de Santiago Maldonado ha causado estragos en el país, un caso tan mediático como este y que se ha utilizado vilmente con fines políticos, ha colocado a la víctima en boca de todos, lo que ha generado que muchos se vuelvan "expertos" en temas de seguridad. Testimonios falsos, opiniones y declaraciones del círculo de Maldonado e hipótesis de "expertos", lejos de sumar a la causa, "embarran la cancha" y al parecer se vuelve cada vez más difícil saber dónde está Santiago Maldonado, donde se encondé, quién se lo llevó, o peor aún, si está con vida. Sin duda, el caso sigue rodeado de incertidumbres, acá un repaso de los últimos informes:

> "Se encendió su celular" :

Una nueva declaración en torno a la causa se supo hoy (11/09), cuando el ingeniero Ariel Garbarz, propuesto en la causa por la querella de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo que se detectó el encendido de un aparato con línea chilena pero en territorio argentino el pasado 2 de agosto, que sería uno de los celulares de Santiago Maldonado.

“Intenté aportar datos de antena y zona donde estuvo el celular de Maldonado el 2 de agosto, pero el juez y la fiscal no quisieron recibirme”, declaró el ingeniero Garbaz, al tiempo que denunció al juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila por no aceptar los resultados de un “primer trabajo de geolicalización” del celular de Santiago Maldonado. “está comprobado que el 2 de agosto se encendió”, aseveró.

#Anticipo El perito Ariel Garbarz tiene información sobre activación del celular de Maldonado el 2 de Agosto. La fiscal Avila no lo convoca pic.twitter.com/ksztKIe1ls — EQSnotas (@eqsnotas) 11 de septiembre de 2017

A través de su cuenta en Twiiter @GarbarzAriel denunció el hecho. “Vuelvo a Buenos Aires indignado”, indicó Garbarz, quien, luego de los trabajos de geolocalización realizados ayer, aspiraba a entregar hoy su informe ante la Justicia y a solicitar “medidas urgentes” en función de los resultados obtenidos que -según indicó- “prueban que el celular se encendió el 2 de agosto” por lapso de “22 segundos”, al responder una llamada que realizó un amigo del joven, desde El Bolsón.

Estamos entregando a Fiscalia y Juzgado de Esquel resultados de la primer geolocalizacion y pediremos medidas urgentes — Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) 11 de septiembre de 2017

intenté aportar datos de antena y zona donde estuvo el celular de Maldonado el 2 de Agosto , pero juez y fiscal no quisieron recibirme . — Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) 11 de septiembre de 2017

Fiscal tampoco me dejo aceptar cargo de perito de parte , vuelvo a Bs As indignado — Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) 11 de septiembre de 2017

> "Santiago marchó en Esquel":

El pasado miércoles (6/09) declaró de manera voluntaria una docente, Adriana Baigorria, quien relató ante el abogado de Gendarmería y Heredia, lo que vio el día de la represión en Vuelta del Río. Afirmó que conoció a Santiago el sábado 29 de julio en Esquel, en una comida que compartió la comunidad del Pu Lof.

Previamente, en la tarde-noche, ese día hubo una marcha para pedir por la libertad de Facundo Jones Huala, y Santiago participó. “Lo hizo encapuchado porque estaba con la gente de la comunidad”, aseguró Baigorria.

> "Levantamos a Santiago en la ruta":

Graciela González y Eduardo Muñoz sostienen haber trasladado a Santiago Maldonado en su auto el 22 de agosto pasado, "lo levantamos en la ruta 40, entre Esquel y Tecka", aseguró el matromonio.

González describió a un joven desabrigado, con prendas de ropa destrozadas. La pareja contó que, al preguntarle qué le había sucedido, el chico que habían levantado reveló que le habían robado y lo habían golpeado durante una pelea.

Eduardo dijo que, cuando le preguntó cómo se llamaba, el joven no contestó nada, no obstante, sí dijo que tenía 28 años recién cumplidos. "Cuando los hombres malos me pegaron me robaron la campera, me robaron la mochila, me robaron", insistía el joven según el relato de la mujer.

"Para mí era él, ahora no me caben dudas. El día 22 [de agosto] yo puedo asegurar que esa persona estaba con vida", remarcó Eduardo mientras Graciela insitió: "Es él. Si hubiésemos sabido de una lo entrego a la policía o pido ayuda, pero ignorábamos totalmente", dijo Eduardo. "Lo están buscando en el lado equivocado, nosotros los vimos el día 22 y su meta era llegar a Comodoro Rivadavia", sentenció Graciela.

Mientras que a diario se siguen sumando versiones al caso, la familia y amigos de Maldonado se siguen preguntando dónde está, mientras tanto, la imagen del Gobierno y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich se sigue complicando por el tramiento del caso, al tiempo que la oposición sigue "sacando ventaja" con la desaparición del joven de 28 años.