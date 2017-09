Adolescente fue violada por 10 chicos en su fiesta de 15

Es seguramente uno de los días más importantes en la vida de una chica, la fiesta de 15 siempre es uno de los anhelos más preciados de cualquier adolescente, momento especial que guardará en su memoria por siempre, sin embargo, para una quinceañera de San Pedro el sueño se convirtió en pesadilla, cuando fue abusada por un grupo de al menos 10 chicos en su fiesta de cumpleaños.

El hecho se registró el pasado domingo (10/9) a la madrugada en el barrio Villa Igoillo, en la localidad bonaerense de San Pedro. En el lugar, la chica decidió festejar su cumple en una casa "que le prestaron", sin saber que sería sin duda, el peor día de su vida. “Cumplió 15 hace cuatro días, pidió permiso para hacer el cumpleaños en la casa de un amigo. Hubo invitados, alguien lo posteó en Facebook para que asistan llevando bebidas” indicó la hermana de la adolescente que denunció el hecho entre lágrimas.

Contó que aproximadamente a las 3:30 de la magrugada, algunos asistentes a la fiesta se dieron cuenta que la cumpleañera no estaba en la casa. “El dueño de la casa empieza a preguntar. Agarra una linterna y la sale a buscar. Cuando todos los que estaban teniéndola a ella ven la luz de la linterna salen corriendo todos. La encontró tirada en el descampado llorando” explicó la mujer.

La hermana también denunció ante los medios de comunicación, que todos los abusadores son menores de edad y por ende están libres, sin embargo, exigió justicia y dijo que iría "hasta las últimas consecuencias" con tal de que se haga justicia por la aberración que sufrió su hermana. “Son cercanos al barrio, no son del barrio. La gran mayoría de los que estaban no los conocían. La sacan del cumpleaños, la agarraron de los brazos y ella gritaba que no quería, que se quería venir a mi casa, pero se ve que todos lo tomaban como una broma” agregó.

De manera extraoficial se supo que de los diez jóvenes que participaron de una u otra forma del ataque, siete fueron reconocidos. Cuatro de ellos habrían sido identificados como los abusadores, con la participación necesaria del resto.

Los exámenes médicos efectuados a la víctima certificaron que la menor había sido abusada. Se secuestró ropa interior, pantalón y campera. Del mismo modo, la comunidad de San Pedro puso en tela de juicio la efectividad del sistema 911, porque según relataron en el barrio la policía tardó varios minutos en intervenir, desde el momento en que se produjo el llamado hasta llegar al lugar del hecho.