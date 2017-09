Ronaldo dijo que no tuvo problemas en Inglaterra y Manchester quiere a Bale

En la tarde de este lunes (11/09) se filtró un vídeo en el que se puede ver al delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, declarando ante la justicia española luego de ser acusado del delito evasión de impuestos.

“Nunca he tenido problemas en Inglaterra. Por eso, no voy a decirlo, me gustaría volver ahí”, declaró Ronaldo en el marco de una declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer por un presunto fraude a Hacienda por 14.700.000 euros.

Las grabaciones fueron difundidas por el diario luso Correio da manha e inmediatamente tuvieron un gran repercusión en toda Europa.

Por otra parte, el futbolista portugués negó haber eludido la ley, señaló confiar en su gente y, por si las dudas, también se quitó todo tipo de responsabilidad. “Solo tengo hasta sexto grado de escolaridad, lo que sé es jugar al fútbol. Si hay que pagar más, pago más a España para no tener problemas”, sostuvo el atacante merengue.

“Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Jorge (Mendes) es como yo. Si yo tengo hasta sexto de escolaridad Jorge tiene el quinto. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida”, se defendió el portugués ante la jueza con una tensión evidente.

Ronaldo estuvo del 2003 al 2009 en Inglaterra, donde ganó tres Premier Leagues y una Champions League con el Manchester United.

Por otro lado, ya cerrado el libro de pases en el fútbol español, el diario Manchester Evening News afirmó que el director general del equipo inglés Ed Woodward irá el próximo año al continente para recuperar a Gareth Bale y a Antoine Griezmann, ya que entiende que hay capacidad económica en la entidad como afrontar este gasto.

Por consiguiente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, admitió que “todos los jugadores son transferibles ahora”, pero afirmó que el club está “muy contento” con Bale.

El jugador de 28 años estuvo fuertemente vinculado con un movimiento al Manchester United después de que José Mourinho le susurró de manera descarada en su oído antes del partido de pretemporada de los clubes a principios de este verano.

El futbolista galés se perdió en la cancha de salida en la final de la Liga de Campeones ante la Juventus en su ciudad natal de Cardiff dos meses antes e hizo sólo 27 apariciones en una campaña plagada de lesiones.

El United hizo varios intentos de firmar un contrato a Gareth Bale en los últimos años y a Sir Alex Ferguson aseguró que hizo su primera jugada en 2007.

Pero el extremo sólo firmó un nuevo contrato de seis años en el Santiago Bernabéu en octubre y Mourinho aseveró que el jugador nacido en Gales no era todavía un blanco realista.

“No, porque tienes contactos, tienes sentimientos, entiendes cosas”, enfatizó a principios del verano europeo. Y Subrayó que “está en un club que está en una situación muy buena ahora, nunca sentí el deseo de él de irse, así que ¿por qué perder tiempo y energía en eso?”.