Independentistas catalanes salieron a la calle; Julian Assange acompañó por Twitter

El 11/9, Cataluña celebró la Diada -conmemoración de la caída de Barcelona en esa fecha pero en 1714, tras 14 meses de sitio, a manos de tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión española-. Esa derrota significó la abolición de las instituciones catalanas. La fecha fue reivindicada como Día de Cataluña cuando el Parlamento de esa región autónoma la declaró tras su establecimiento en 1980.

Este año, la Diada cobró un significado especial, a 20 días del referéndum independentista convocado para el 1º de octubre -anulado por el Tribunal Constitucional. La Justicia española también presentó querellas contra miembros del Gabinete catalán y la presidenta del Parlamento regional por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en relación con la convocatoria del referéndum-. La Fiscalía de Cataluña ordenó hoy 12/9 a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que requisen las urnas para el referéndum.

Según el diario El Pais, ayer fueron cerca de medio millón las personas que salieron a la calle para reclamar por el referéndum. La Guardia Urbana cifró la concurrencia en 1 millón de personas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) dijo que hubo más de 1 millón de asistentes. La Delegación del Gobierno en Cataluña habló de 350.000 personas.

"Cientos de miles de catalanes tomaron el centro de Barcelona el lunes para marcar su día nacional y aumentar la presión sobre el Gobierno español en Madrid antes del referéndum independentista planeado para el 1/10. El referéndum ha sido declarado ilegal por el Primer Ministro, Mariano Rajoy, y ha sido suspendido por la Justicia española como violatorio de la Constitución española. Pero los líderes separatistas del Gobierno regional catalán han prometido seguir adelante con él, aún en riesgo de ser procesados por desobediencia civil", escribió Raphael Minder del diario The New York Times.

Por otro lado, el reclamo independentista sumó un apoyo inesperado: el del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En los últimos días, la gran mayoría de sus tweets han sido artículos en castellano, catalán e inglés sobre Cataluña. Ayer difundió videos sobre las manifestaciones masivas de la Diada, acompañados de la siguiente frase: “Si lo de hoy es una guía, el 1 de octubre nacerá una nueva nación de 7,5 millones o una guerra civil. Los medios noticiosos en inglés lo ocultan”.

"Julian Assange, el fundador de Wikileaks, parece haber encontrado una nueva causa en Cataluña. A la defensa —en catalán— de la votación del próximo 1 de octubre se ha sumado el encontronazo mantenido en Twitter este fin de semana con Arturo Pérez-Reverte, y la publicación el domingo de 129 cables de la embajada de EEUU en Madrid relacionados con la cuestión catalana, seguidos ayer de otros 1.505 del consulado estadounidense en Barcelona. Los cables (datados entre 2004 y 2010 en el primer caso, y entre 1973 y 2010 en el segundo) no aportan nada demasiado relevante, pero ayudan a subrayar que Assange tiene una opinión firme sobre esta cuestión. Aunque nadie parezca tener muy claro por qué Cataluña, y por qué ahora", escribió Daniel Iriarte del diario El Confidencial.

If today is a guide on Oct 1 Europe will birth a new 7.5m nation or civil war. Front page news English media hide. https://t.co/JMdbI5JxRU