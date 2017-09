Lousteau, por el 2do. puesto: "Preocupa que la deuda crezca al 6% y el PBI al 2%"

El candidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau, rompió el silencio luego del flojo resultado que obtuvo las PASO: "Nos hubiera gustado otro número". Nuevamente en tono de campaña, el ex embajador de Mauricio Macri en Estados Unidos, disparó: "A mí lo que me preocupa es que miro los últimos 40 años y la Argentina creció 2% (PBI) por año. La deuda, solamente con los intereses, está creciendo al 6%. Si le sumás, 35 mil millones de dólares de endeudamiento adicional... Entonces, tenemos que estar haciendo algo que nos permita crecer más del 2%. Si no discutimos el futuro, tarde o temprano te llega al presente".

Por Urgente 24 Martes 12 de septiembre de 2017