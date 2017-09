Dura réplica de Stolbizer al llamado de Cristina

Al igual que Sergio Massa, la candidata a senadora nacional por el espacio 1País, Margarita Stolbizer, rechazó este martes (12/09) el llamado a la unidad de la oposición que hizo la ex presidente Cristina Fernández de cara a las elecciones de octubre. "Usted fue quien degradó el Estado de Derecho, dividió a los argentinos y condenó 12 millones a la pobreza", le espetó, a través de su cuenta de Twitter.



"Nunca será posible un acuerdo con quienes saquearon el país. Antes sométase a la Justicia y devuelva lo que se ha llevado. Basta de mentira", expresó la funcionaria.

SraCFK un acuerdo con UC es imposible xq fue ud quien degrado el estado de dcho, dividió a los argentinos y condenó 12 millones a la pobreza — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 12 de septiembre de 2017

Nunca será posible un acuerdo con quienes saquearon el país. Antes sometase a la justicia y devuelva lo que se ha llevado. Basta de mentira — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 12 de septiembre de 2017

Mes antes o después CFK estará sentada en el juicio oral x los delitos. Antes que buscar acuerdo, decline candidatura y prepare su defensa — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 12 de septiembre de 2017

No damos un cheque en blanco a los que ajustan. Menos lo daremos a los corruptos. Sigue la grieta, sigue la violencia. @1PaisUnido — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 12 de septiembre de 2017

Ayer, en un sentido similar, Massa salió a responder la carta de CFK: "Un día no nos va a unir el espanto sino el amor por Argentina", dijo.



Massa eligió también las redes sociales para responderle a la candidata a senador de Unidad Ciudadana en la Provincia. Ambos disputan quién puede representar a la genuina oposición a la alianza Cambiemos, que necesita resolver el 'caso Maldonado' para salir de proselitismo.



"El diálogo con quienes nos dividieron no es posible. El odio se los dejo a ellos; nosotros construimos la unidad nacional con trabajo, seguridad y en paz", fue el mensaje final del candidato a senador de 1País en el mismo distrito que la ex mandataria.



Horas antes, Cristina había publicado una carta abierta a través de sus redes sociales, llamando a todos los sectores opositores a trabajar en un gran programa para frenar el plan de ajuste del gobierno de cara a octubre.