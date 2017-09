Parlamento británico respalda ley que copia y pega regulaciones europeas

El martes 12/9, la Primer Ministra británica Theresa May consiguió que el Parlamento aprobara el proyecto de ley de salida de la Unión Europea, conocido como Ley de la Gran Derogación. Fue gracias al apoyo de 10 diputados del Partido Democrático Unionista (DUP), de Irlanda del Norte, y 7 de la oposición laborista, que rompieron la disciplina de voto para respaldar al Gobierno (recordemos que el Partido Conservador de May no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes).

La propuesta de retiro de la Unión Europea (UE) fue aprobada en la Cámara de los Comunes por 326 votos contra 290. El Gobierno enfrentará ahora los intentos de enmendarla antes de que se realice la votación final más adelante este año, tanto en la Cámara de los Lores como en la de los Comunes.

La ley revoca el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que el Reino Unido accedió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Pero además, convierte miles de leyes y regulaciones europeas en leyes británicas el mismo día que Gran Bretaña abandone el bloque, el 29/3/2019 -para que no haya vacíos normativos una vez ejecutado el Brexit-.

El secretario de Justicia, David Lidington, dijo a los legisladores que la propuesta es necesaria para garantizar que Gran Bretaña cuente con “un libro de estatutos coherente y funcional y con un sistema regulatorio para el día en que salgamos”.

La oposición laborista manifestó que está en desacuerdo con la legislación porque le otorga al Gobierno poderes extraordinarios para enmendar leyes sin revisión parlamentaria. Es que el texto, explica el portal EITB, habilita al Ejecutivo a modificar las normas europeas trasladadas a la legislación británica sin necesidad de pasar por el Parlamento. Pero el líder opositor, Jeremy Corbyn, se enfrentó con una muestra abierta de división hacia dentro de su partido, con 7 laboristas rebelándose contra sus instrucciones de votar contra la ley.