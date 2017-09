Una mapuche increpó en vivo a Repetto por el uso de la capucha

Nicolás Repetto se convirtió en motivo de polémica el lunes cuando usó una capucha para entrevistar a uno dirigente de la comunidad mapuche. El conductor de 'El noticiero de la gente' entrevistó en el piso a Fernando Jones Huala y le reprochó el método de protesta. "¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde Buenos Aires? Imaginate que yo el reportaje te lo hubiera hecho así. ¿Entendés?", le dijo a Repetto a Huala mientras se ponía un pasamontaña.

Por el episodio, el conductor recibió todo tipo de críticas, tanto en las redes sociales como en los medios.

Pero la polémica continuó este martes, cuando Repetto fue increpado por una vocera mapuche, de nombre Zoraya Maicoño, que rechazó el método elegido por el conductor.

"Me parece que ustedes tienen esa posibilida de de llegar a todo el país. Como pueblo mapuche somos objeto de burlas desde hace más de 100 años. En este momento estamos muy sensibles, estamos pasando por una situación muy delicada, no solo por la desaparición de Santiago Maldonado, sino por el encarcelamiento ilegal y arbitraria de nuestro Lonco, Facundo Jones Huala. Hay que ser muy cauteloso sobre lo que se diga de nosotros. Me pareció que ponerse la capucha ayer fue faltarnos el respeto, porque si usamos capucha tiene que ver con una situacióin de protección y no que se desmerezca nuestra palabra y pierda valor. En el marco de ese reclamo territoria es que Santiago Maldonado desapareció y se lo llevó la gendarmería. Hay que ser un poquito más delicado" , se quejó la entrevistada, quien había participado de la protesta frente al juzgado de Esquel, donde se registraron incidentes.

Repetto respondió, aunque -dijo- "ese era un tema del que pensaba no hablar, porque fue algo que sucedió".

"En ningún momento decidí hacerlo como una burla, creo que ocurren dos temas y están mezclados. Primero está la desaparición de Santiago Maldonado, que ningún grupo puede tener el tupé de adueñarse porque es una causa de todos, todos queremos que aparezca con vida, todos queremos saber quién es el responsable", alegó.

"Cuando yo me pongo el pasamontañas fue a raíz de una pregunta, no a raíz de cargar a los mapuches, no tuvo nada que ver con el reclamo de ustedes. Abrí la nota diciendo que se había cometido un genocidio hace 200 años con los mapuches y otras tribus. Yo lo que planteé, y fui muy claro con Fernando, es si realmente resultaba que las protestas las realizaran cortando rutas y poniéndose capuchas, porque eso, al resto de los que no estamos en el tema nos asusta", siguió.

"Yo no sé si quiero un país con gente encapuchada, con palos y cortando rutas, más allá de si el reclamo es justo o no es justo, ese es el mecanismo y eso es lo que yo puse en cuestionamiento. Puedo no tener razón, puede haber gente que piense que sí es necesario protestar de esa forma, yo solo lo plantee", finalizó.

A lo que Maicoño respondió: "Yo prefiero que no hayan gendarmes que entren, que hostiguen, que repriman, yo prefiero que no haya policía de Benetton en nuestro territorio, contra nuestra cultura que atentan contra nuestra proyección como pueblo Mapuche".