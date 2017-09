Drogas, alcohol, música y tragedia juntas en un documental

Eric Patrick Clapton es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico de 72 años, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es conocido por el apodo de Slowhand ("Mano lenta"), desde que integraba la banda The Yardbirds y con el de God ("Dios") en su época con Cream.

Su nuevo documental, "Life in 12 bars" (La vida en 12 bares), narrará la difícil lucha que tuvo que atravesar el músico para lograr ser feliz en la actualidad. Además, contará con las participación del fallecido un músico, cantante y compositor estadounidense, B.B King, quien le dedicaba unas bellas palabras a su gran amigo.

Las drogas y el alcohol fueron uno de los factores desencadenantes para hacer la vida de Clapton un poco triste y dramática.

"En el otoño de 1987 volví a llegar a la conclusión de que no podía vivir sin la bebida ni tampoco con ella" , afirmó el músico.

Visitó dos veces una clínica de desintoxicación para poder poner fin a este gran infierno en el que se había convertido su vida.

"Apenas había estado un par de días sobrio en aquellos años" , confiesa Clapton.

Durante aquella recuperación el músico llegó a un punto cúlmine donde cayó al suelo de rodillas y entre llantos pidió a por ayuda a Dios.

Clapton tenía dos hijos a los que veía muy poco porque estaba todo el tiempo en sus giras musicales, su matrimonio se había roto definitivamente y a lo largo de su vida se le conoció una larga lista de novias. La más sorprendente fue su supuesta relación con Lady Di, aunque el autor del libro no lo haya confirmado hastas el momento.

Su fuerte adicción con el alcohol estuvo acompañado también por fuertes drogas como heroína y la cocaína.

Después de su absoluta recuperación a las adicciones, el guitarrista se aferró por completo a su música comenzando a tocar por varias noches seguidas en el distinguido Royal Albert Hall de Londres, aquel año lo haría seis noches, en 1991 llegaría a dar 24 actuaciones seguidas.

" Durante esos primeros años de sobriedad, pasé mis mejores momentos en compañía de mi hijo y su madre ", recuerda el guitarrista.

Otro de los hechos que marcaron fuertemente al músico fue la pérdida de su mejor amigo Steve Ray en 1990 por accidente de helicóptero cuando giraban juntos.

Tiempo después el cantante estuvo envuelto en una relación con la modelo Carla Bruni que lo terminó dejando por el cantante de la banda "The Rolling Stones", Mick Jagger.

Pero el peor acontecimiento en la vida de este talentoso artista ocurrió con la muerte de uno de sus hijos, Conor, quien cayó por la ventana del piso 49 en Nueva York e hizo que Clapton vuelva a canalizar su angustia en las drogas y el alcohol.

" En aquel momento perdí la fe, y lo que me salvó la vida fue el amor incondicional y la comprensión que recibí de amigos y compañeros del programa doce pasos" , afirma en uno de sus libros biográficos.

Clapton finalmente hayó la manera de convertir una tragedia en algo positivo. "En ese momento me di cuenta de que no había mejor modo de honrar la memoria de mi hijo". La música volvió a traerlo a la vida cuando aceptó grabar una actuación en acústico para la compañia MTV donde presentaría su tema "Tears in heaven", una canción dedicada a su difunto hijo que se conviertió en el disco más vendido de toda su carrera musical.

"Creo que la gente quería mostrarme su apoyo y los que no supieron cómo hacerlo compraron el disco", sostiene Eric.



Melia, una modelo mucho más joven que Clapton fue la encargada de robar nuevamente su corazón y de dar un vuelco totalmente positivo para su vida trayendo a la vida a tres nuevas criaturas (2000,2003 y 2005).

"Si no fuera alcohólico diría que mi familia es la gran prioridad de mi vida. Pero eso es imposible porque sé que lo perdería todo de no colocar la abstinencia en lo alto de la lista ", afirmó el cantante.

Actualmente, el legendario músico padece de problemas de sordera y otros problemas de salud. Pero, su familia y la música son su salvavida y cable a tierra para que día a día pueda seguir siendo feliz ya lejos de las adicciones que marcaron su pasado.