Un nuevo estudio determinaría si una persona es o no homosexual

El estudio presentado por dos investigadores generó una gran polémica y crítica dentro de la comunidad de Lesbianas, Gays,​ Bisexuales y Transexuales (LGTBI) que recapitula la controversia de si la orientación sexual del ser humano viene dada antes de nacer.

Esta indagación se engloba dentro de una investigación del campo de la inteligencia universal que tiene como objetivo predecir si una determinada persona es homosexual o no analizando tan solo su rostro.

El primer paso fue que los dos científicos lograron entrenar a este nuevo algoritmo con una base de datos integrada por más de 35 mil caras de 14.776 personas, que fueron obtenidas de los perfiles públicos de una web de citas.

En segunda instancia, se demostró al algoritmo con caras que no había visto antes. La mecánica del dispositivo demostró que al enseñarle al algoritmo al azar una foto de un hombre homosexual y uno heterosexual la Inteligencia Artificial acertó en el 81 por ciento de los casos. Cuando se trató de mujeres, la precisión rondó el 71 por ciento. Finalmente, cuando se le enseñaron mucho más fotos de estas personas, acertó un 91% y un 83%, respectivamente.

La comunidad LGTBI no se mostró muy contenta con los datos obtenidos durante el estudio y menos que menos en la realización del mismo. Sus textuales palabras fueron: Peligrosa, sesgada y ciencia basura".

Sin embargo, Kosinski y Wang respondieron que la tecnología ya existía y que su intención fue demostrar lo potencialmente peligrosa que puede ser si es mal usada. Además de advertir a los gobiernos sobre la necesidad de establecer regulaciones.

Los investigadores basan su estudio en la teoría hormonal prenatal como origen de la homosexualidad. Según esta teoría, de los fetos masculinos expuestos a menos andrógenos de lo normal (la hormona que induce la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos), nacerá un niño homosexual, y de los fetos femeninos expuestos a más andrógenos, una niña lesbiana.

El estudio fue adelantado por The Economist y será publicado en el Journal of Personality and Social Psychology (Revista de Personalidad y Psicología Social) y ya generó una fuerte polémica.

La homosexualidad es un tema muy delicado y todavía no hay nadie ni nada que pueda dar una sólida atribución sobre el asunto.